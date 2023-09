Oscal Pad 15, tablet con modalità PC e penna inclusa

Oscal alza l’asticella nel segmento tablet col nuovo Pad 15, un modello incentrato soprattutto sull’intrattenimento e il lavoro. Punta di diamante è lo schermo da 10,36 pollici con risoluzione 2K, regolabile selezionando una delle tre modalità in modo da massimizzare l’uso per lo streaming, i videogiochi o l’uso prolungato in modo da non affaticare troppo gli occhi.

Altro punto di forza è la batteria da 8.280 mAh, la più capiente di tutta la serie Pad di Oscal. Tutta questa energia – spiega il produttore – è sufficiente per alimentare il tablet fino a 20 ore consecutive, che possono scendere a 6 se si utilizza in maniera intensiva.

C’è comunque il supporto alla ricarica rapida a 33 Watt, che assicura la ricarica completa in appena un’ora.

A promettere fluidità e reattività anche nelle operazioni multitasking c’è un processore octa-core, affiancato da ben 16 GB di RAM che velocizzano l’avvio del 20% rispetto al modello precedente (per i più tecnici aggiungiamo anche che questo tablet ha ottenuto un punteggio di 276.644 col test benchmark AnTuTu).

Il motore è Android 13, e ci sono 256 GB di spazio per app e documenti personali, con eventuale possibilità di espansione tramite microSD.

Tra le particolarità di Oscal Pad 15 c’è la modalità PC che permette agli utenti di aprire le app in multi-finestra e di controllare il dispositivo tramite mouse e tastiera esterni. Anche in questa modalità il display si può orientare sia in verticale che in orizzontale, adeguando così la schermata in base all’app in uso, e si può perfino dividere lo schermo a metà in modo da controllare due app contemporaneamente.

Ottimo anche il comparto multimediale, composto da una doppia fotocamera posteriore da 16 e 13 MP per foto e scansione dei documenti, e c’è anche la fotocamera anteriore da 8 MP per le videochiamate e lo sblocco facciale.

Tra le app preinstallate troviamo Smart Google Lens che consente di estrarre testi, tradurre al volo pagine inquadrate con la fotocamera e tanto altro ancora, velocizzando così studio e lavoro.

Disponibilità e prezzo

Oscal Pad 15 arriva il 18 settembre al prezzo lancio di 149,99 $, e per i primi 200 acquirenti la tastiera è in regalo. Trovate maggiori informazioni nella pagina promozionale.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.