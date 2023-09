Apple ha rilasciato tvOS 17 con novità per FaceTime e videoconferenze

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a tvOS 17, update che rende Apple TV 4K ancora più interattiva.

Con tvOS 17 è possibile usare FaceTime su Apple TV 4K, permettendo usare l’app in questione sul televisore per conversazioni con familiari e amici. tvOS 17 introduce, inoltre, un Centro di Controllo nuovo e tutta una serie di miglioramenti che migliorano l’esperienza con iPhone.

Con FaceTime su Apple TV è possibile avviare le chiamate direttamente da Apple TV, oppure iniziarle da iPhone o iPad e trasferirle su Apple TV. FaceTime sfrutta la funzionalità nota come fotocamera Continuity per ollegarsi in wireless all’iPhone o all’iPad dell’utente, e il microfono e la fotocamera del dispositivo per permettere l’interazione del gruppo di partecipanti dal televisore.

La funzione Inquadratura automatica mantiene le persone al centro dell’inquadratura anche mentre si spostano, e nuove reazioni basate su gesti permettono di usare le mani per generare effetti sullo schermo, come cuori o fuochi d’artificio, aggiungendo un tocco divertente a ogni conversazione.

Con Split View per Apple TV, l’utente può guardare film o serie TV insieme ad altre persone durante una sessione SharePlay, continuando a vedere i partecipanti alla chiamata FaceTime.

Controlli su iPhone o iPad, consenteno di trasferire la chiamata FaceTime a questi dispositivi quando necessario. Se durante una sessione si riceve un’altra chiamata FaceTime o una telefonata, sul televisore appare una notifica che comunica la chiamata in arrivo senza però mostrare il nome della persona, in modo da proteggere la privacy quando si usa un dispositivo comune.

Sono previsti aggiornamenti da terze parti di app per videoconferenze come Webex di Cisco e Zoom; gli sviluppatori possono sfruttare le API Continuity Camera su Apple TV 4K per integrare l’uso del microfono e della fotocamera di iPhone o iPad nelle app per tvOS.

Anche Apple Music Sing, una funzione che consente agli utenti di cantare i loro brani preferiti con testi in tempo reale, è integrato con la fotocamera Continuity: chi canta può vedersi sullo schermo e aggiungere filtri divertenti.

Nuovo centro di controllo

Il nuovo Centro di Controllo di Apple TV rende più semplice accedere alle impostazioni e alle informazioni principali durante l’intera esperienza Apple TV; questo ora visualizza informazioni sullo stato del sistema, fra cui l’ora e il profilo attivo, e si ingrandisce per mostrare altri dettagli utili in base all’attività che si sta svolgendo.

tvOS 17 rafforza l’integrazione fra Apple TV e iPhone, aggiungendo la possibilità di individuare la posizione del telecomando Siri Remote. L’utente può aprire Apple TV Remote dal Centro di Controllo su iPhone per rintracciare il telecomando Siri Remote (seconda generazione o successive). Man mano che si avvicina al telecomando, il cerchio visualizzato sullo schermo diventerà più grande per suggerire la direzione verso cui spostarsi.

Quando l’utente usa iPhone per riattivare e controllare Apple TV accede automaticamente al suo profilo e puà vedere i contenuti guardati di recente e ricevere suggerimenti personalizzati. In ogni profilo utente vengono salvate anche altre impostazioni e preferenze, per esempio la lingua del sistema e gli AirPods abbinati.

Sono stati apportati miglioramenti ai salvaschermo: ora è possibile vedere una selezione di foto della raccolta Ricordi della propria libreria personale, di una libreria condivisa o di entrambe. I salvaschermo con paesaggi aerei si arricchiscono di altre nuove località, come la Monument Valley in Arizona e il parco nazionale di Redwood in California.

Altre novità di tvOS 17

La funzione Enhance Dialogue permette di sentire con maggiore chiarezza le parti parlate durante le scene di film o serie con effetti, azioni e musica su una Apple TV 4K abbinata a un HomePod (seconda generazione), separando i dialoghi dai rumori di sottofondo e indirizzandoli al canale centrale.

Il supporto per lo standard Dolby Vision 8.1 offre agli utenti di Apple TV 4K un’esperienza ancora più cinematografica con metadati dinamici per film e serie

Miglioramenti Apple Fitness+, tra cui Piani personalizzati, un nuovo modo per gli utenti di Fitness+ di ricevere un programma di allenamento o meditazione personalizzato in base al giorno, alla durata, al tipo di allenamento e altro ancora; Stacks, che consente agli utenti di selezionare più allenamenti e meditazioni da eseguire in successione senza soluzione di continuità; e Audio Focus, che dà agli utenti la possibilità di dare priorità al volume della musica o delle voci degli allenatori.

Il supporto per VPN di terze parti permette a chi si occupa di sviluppo di creare app VPN per Apple TV. Questa funzionalità può tornare utile a utenti di tipo Enterprise ed Education che desiderano accedere ai contenuti sulle loro reti private, trasformando Apple TV in una soluzione per uffici e sale conferenze utile in ancora più contesti.

tvOS 17 è disponibile come aggiornamento software gratuito per Apple TV 4K e Apple TV HD.

Come aggiornare Apple TV

Quando un aggiornamento software è disponibile, su Apple TV viene mostrato un messaggio. È ad possibile verificare manualmente la presenza di aggiornamenti o impostare Apple TV affinché si aggiorni automaticamente.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, basta aprire Impostazioni su Apple TV, andare in Sistema > Aggiornamenti software e selezionare “Aggiorna software”.

Se è disponibile un aggiornamento, viene mostrato un messaggio. Selezionare “Scarica e installa” per avviare il download.

Durante il processo di aggiornamento, è fondamentale non scollegare Apple TV. La spia luminosa potrebbe lampeggiare lentamente durante il processo di aggiornamento.

Tutte le novità e gli accessori per Apple TV li trovate su questa pagina di Macitynet.