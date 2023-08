AirPods Pro 2, cinque nuove funzioni cambieranno il modo di usarli

Non serve cambiare AirPods per indossare degli auricolari ancora più potenti degli ultimi modelli Pro di seconda generazione: grazie infatti ad un aggiornamento software gli AirPods Pro 2 (recensiti qui) stanno per ottenere cinque nuove funzioni che ne miglioreranno sensibilmente l’uso.

Attualmente questi auricolari dispongono di due modalità di controllo del rumore: c’è la cancellazione attiva (ANC) che silenzia efficacemente i suoni e i rumori ambientali; la modalità Trasparenza che invece convoglia nelle orecchie la voce e i suoni nelle vicinanze senza dover sfilare gli auricolari dalle orecchie per ascoltare qualcuno che ci sta parlando.

L’audio adattivo

Con l’aggiornamento arriverà anche una terza modalità chiamata Audio adattivo che potrebbe eliminare per sempre la necessità di attivare una delle due sopracitate opzioni. Questa modalità infatti le fonde in maniera «dinamica», dice Apple, basandosi su quello che percepiscono i microfoni.

C’è insomma tanta tecnologia alimentata dagli algoritmi di intelligenza artificiale (che Apple preferisce chiamare Machine Learning) che viene impiegata sostanzialmente per capire se c’è bisogno di silenziare i rumori fastidiosi oppure far entrare in cuffia la voce o i suoni che l’utente dovrebbe voler ascoltare.

Rilevamento conversazioni

In quest’ultimo caso entra in gioco anche un’altra funzione chiamata Conversation Awareness che ci rende appunto “consapevoli” delle conversazioni in corso. Fin dalla loro prima versione (2017) gli AirPods, grazie alla pausa automatica, permettevano di interrompere la musica semplicemente sfilando un auricolare dalle orecchie.

Adesso, attivando questa nuova funzione, gli auricolari sono praticamente in grado di abbassare automaticamente il volume, ridurre i rumori di fondo e migliorare al contempo l’ascolto della voce delle persone che abbiamo di fronte e che ci stanno parlando. In poche parole, parlare con le persone al bar non è mai stato così facile.

Le altre tre nuove funzioni in arrivo su AirPods Pro 2

Le ultime tre funzioni non sono strabilianti come queste prime due, ma sono comunque utili e indubbiamente migliorano l’uso degli AirPods Pro 2, come segnala 9to5Mac.

La prima si chiama Volume personalizzato e semplicemente impara nel tempo le preferenze di ascolto dell’utente per bilanciare il volume in base ai rumori ambientali. La seconda funzione permette di mettere in pausa l’audio semplicemente sfiorando lo stelo.

L‘ultima funzione facilita invece la connessione delle cuffie quando si passa da un dispositivo all’altro: si chiama appunto Passaggio automatico e taglia sensibilmente i tempi di connessione.

Tutto questo – di cui avevamo fatto cenno durante la WWDC 2023 – non ha ancora una data di lancio, ma dovrebbe arrivare entro fine anno, molto probabilmente insieme ad iOS 17, attraverso un aggiornamento gratuito del software.

Per chi deve scegliere quale modello acquistare tra AirPods, AirPods 3 e AirPods Pro 2 rimandiamo al confronto e ai consigli di macitynet