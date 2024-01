Da Otterbox cover ecologiche in pelle di cactus al CES 2024

A primo impatto si fa fatica a immaginare una cover in pelle di cactus perché il pensiero va automaticamente alle spine della pianta, che ce la fanno immaginare tutt’altro che piacevole da tenere in mano: in realtà grazie all’intuizione geniale di Otterbox questo accessorio esiste davvero ed è tutt’altro che spaventoso, anzi, è una rivoluzione nel settore e migliora tutto, sia la protezione che l’ambiente.

L’azienda, specializzata nella realizzazione di custodie per iPhone resistenti a tutto, ha trovato in questo materiale una svolta per il suo futuro, perché non solo consente di ridurre notevolmente il suo impatto ambientale, ma migliora anche il prodotto finale.

Va detto che la pelle di cactus non è una novità assoluta: già da tempo si usa nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e per la produzione di alcune borse. A questi ora si aggiungono anche le custodie, come dicevamo a firma di Otterbox.

Alla fiera di Las Vegas l’azienda sta mostrando la sua prima linea di accessori costruita con questo materiale, la serie Symmetry Cactus Leather che viene presentata come un’alternativa sostenibile ed etica alle tradizionali cover in pelle.

Le custodie

Le custodie sono costruite a misura per i quattro modelli dell’ultima linea, gli iPhone 15 (normale, Plus, Pro e Pro Max), e godono della certificazione DROP+ che sostanzialmente assicura una resistenza tre volte superiore a quella garantita dallo standard militare MIL-STD-810G.

La struttura è principalmente rigida e presenta angoli rinforzati per un migliore assorbimento degli urti. C’è una sottile cornice rialzata sia intorno al modulo delle fotocamere posteriori, sia lungo il bordo che incornicia lo schermo, così da evitare il contatto con queste parti quando lo si appoggia su un tavolo a faccia in giù o sul dorso.

I pulsanti sono coperti ma ancora facilmente controllabili grazie all’elevata morbidezza di questo materiale. Ha una lunga durata – dicono – perché resiste all’usura, ai graffi e alle macchie nonostante la sua origine botanica, e allo stesso tempo conserva la sensazione premium e la robustezza che ci si aspetta da una custodia di fascia alta.

Il materiale rivoluzionario

La pelle di cactus come dicevamo è qualcosa di nuovo in questo settore, e il suo impiego non risulta per nulla dannoso. Si utilizzano infatti soltanto le foglie mature del cactus nopal, più comunemente noto come fico d’india, che vengono sottratte con un processo che lascia la pianta viva e sana, il che gli consente di continuare ad assorbire CO2 senza interruzioni.

E siccome le foglie sottratte rinascono in 6-8 mesi questo materiale può essere prodotto praticamente all’infinito, anche perché la pianta è in grado di prosperare in condizioni difficili, senza bisogno di essere annaffiata né di trovarsi in un ambiente costantemente caldo.

Quando arriva

Le nuove cover in pelle di cactus per iPhone sono disponibili in quattro varianti di colore (nero, verde, marrone e viola che l’azienda chiama Noir Ash, Cactus Grove, Plum Lux e Rich Adobe), costano 59,95 $ indipendentemente dal modello e arrivano questa primavera.

Della stessa linea fanno parte anche i cinturini abbinati per Apple Watch (39,99 $) e il portacarte Magsafe (49,99 $).

