CES 2024, le luci Nanoleaf con supporto Matter anche da esterno

La nota azienda di illuminazione smart Nanoleaf ha annunciato oggi il lancio di diverse nuove opzioni di illuminazione con supporto per Matter, tra cui le sue prime luci per esterni. L’azienda sta anche presentando una nuova funzione musicale, mentre inizia ad accettare i preordini per il sistema Nanoleaf Skylight.

Le luci abilitate per Matter di Nanoleaf includono Smart Multicolor Lightstrip (da interni), Smart Multicolor Outdoor String Lights e Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights, la striscia luminosa multicolore intelligente, le luci multicolore intelligenti per esterni e le luci per esterni.

Le luci per esterni a stringa presentano grandi lampadine per decorare l’ingresso anteriore, il patio o la terrazza, mentre le luci Smart Multicolor Permanent sono progettate per essere installate sotto le grondaie di una casa al posto delle luci natalizie con uno stile molto particolare.

Le luci di Nanoleaf abilitate per Matter sono compatibili con HomeKit e possono essere controllate utilizzando l’app Nanoleaf, l’app Home o i comandi vocali di Siri. Supportano oltre 16 milioni di colori e diverse tonalità di bianco e possono essere utilizzate con tutte le scene luminose di Nanoleaf e le funzionalità di personalizzazione dell’app.

Nanoleaf a ritmo di musica

Ad accompagnare le luci, Nanoleaf ha annunciato il nuovo software Orchestrator per l’app desktop di Nanoleaf, che utilizzerà l’analisi musicale in tempo reale per creare spettacoli luminosi che si adattano al ritmo. Orchestrator può connettersi direttamente alla sorgente audio di un computer per un’esperienza audiovisiva in tempo reale più precisa.

Rispetto alla funzione Rhythm che reagisce al suono, Orchestrator è progettato per reagire alla musica. Può separare i ritmi, le melodie e lo spettro audio, sincronizzando l’attivazione delle luci con le canzoni in riproduzione.

Skylight

Sia le nuove luci abilitate per Matter che l’Orchestrator saranno disponibili in primavera, ma Nanoleaf ha iniziato ad accettare i preordini per la luce a soffitto Skylight, annunciata per la prima volta al CES 2023. Lo Skylight è un pannello luminoso modulare a forma quadrata che viene installato a filo con il soffitto e supporta fino a 100 diversi moduli quadrati. Viene installato senza il classico alimentatore esterno a vista e questo permette la collocazione a soffitto senza ingombri aggiuntivi.

Lo Skylight di Nanoleaf offre milioni di opzioni di colore come gli altri pannelli Nanoleaf e può essere controllato tramite l’app Nanoleaf e l’app Home di Apple. Ci sono scene speciali come Pioggia Dolce e Doccia di Sole, oltre al supporto per il visualizzatore musicale Rhythm. Ogni pannello offre 1400 lumen di luce.

Lo Skylight di Nanoleaf può essere preordinato dal sito web di Nanoleaf al prezzo di 249 euro per tre pannelli che comprendono l’unità di alimentazione base, con un panello di espansione aggiuntivo disponibile al costo di 79 euro.

Per tutte le notizie che ruotano attorno alle presentazioni del CES 2024 il link da seguire è direttamente questo.