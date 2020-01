Otto lampadine a filamento LED scontate del 70% con un codice

Se volete ricreare l’atmosfera che si otteneva un tempo con le lampade ad incandescenza beneficiando però di tutti i vantaggi del LED, comprate le lampadine di OxyLED attualmente in promozione con un codice a 21,30 euro per il kit da otto.

Ciascuna lampadina in confezione offre un’illuminazione pari a quella di una lampadina da 40W ma ne consuma soltanto quattro. La temperatura colore è del caratteristico giallino delle vecchie lampade ad incandescenza (intorno ai 2700K) e l’attacco è di tipo E27, quindi compatibile con la maggior parte dei portalampada attualmente in commercio.

Come dicevamo utilizzano dei filamenti LED che assicurano bassissimi consumi (Classe di efficienza energetica A+++) e promettono una durata di almeno 25.000 ore. Supponendo che le teniate accese tutti i giorni per otto ore al giorno, vi dureranno per più di otto anni.

Anche il vetro che le riveste è di una tonalità che aiuta a ricreare l’effetto vintage che ben si accosta negli ambienti dove una luce calda può essere davvero efficace, come in una caffetteria, in una libreria, nei negozi, ma anche nelle varie stanze di casa.

Le lampadine vengono consegnate all’interno di un imballo in schiuma PE che ne assicura la giusta protezione, soprattutto della scocca esterna in vetro, durante il trasporto. Sono inoltre certificate UL, CE e ROHS e sono prive di alogeni, mercurio ed altre sostanze nocive.

Se siete interessati all’acquisto, al momento il kit contenente otto lampadine costa 71 euro ma se inserite il codice B82VITJX ottenete immediatamente uno sconto del 70% che riduce il prezzo a soli 21,30 euro spedizione compresa.