Doctor Strange nel Multiverso della Follia su Disney Plus dal 22 giugno

A 47 giorni esatti dal debutto al cinema, Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà disponibile anche su Disney+. L’ultimo in ordine cronologico dei film del Marvel Cinematic Universe sarà visibile dal divano di casa a partire dal 22 giugno prossimo. Naturalmente senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato.

Si tratta di uno degli esempi più importanti di come la finestra di esclusività temporale di stia respingendo, a tutto vantaggio delle piattaforme di streaming. Anche Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Free Guy sono atterrati su Disney+ a soli 45 giorni dalle rispettive apparizioni teatrali.

C’era un tempo in cui occorrevano almeno tre mesi dalla proiezione nelle sale prima che i film potessero raggiungere i salotti degli utenti per l’intrattenimento domestico, ma la pandemia sconvolto queste abitudini. Alcuni importanti studi, tra cui Disney, hanno iniziato a mettere film sui servizi di streaming o li hanno resi disponibili per il noleggio digitale lo stesso giorno di debutto nelle sale. Netflix e alcuni studi e distributori più piccoli hanno adottato questo approccio anche prima dell’inizio delle misure di prevenzione del COVID-19.

Ad ogni modo, ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia non è l’unica proprietà del MCU in arrivo su Disney+ questo mese. Anche Ms. Marvel debutterà nel catalogo Disney a partire dall’8 giugno.

Per sapere come vedere Disney+ su Mac, iPhone, iPad, TV e Android potete seguire la nostra guida. Per accedere a Disney Plus potete cliccare direttamente qui.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.