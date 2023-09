OxygenOS 14 è un concentrato di algoritmi per potenziare OnePlus

OnePlus ha annunciato il nuovo sistema operativo OxygenOS 14 in arrivo per gli utenti di tutto il mondo. Questo nuovo sistema, alimentato dalle ultime tecnologie e algoritmi di OnePlus, porta con sé una serie di nuove funzionalità che promettono di arricchire la vita digitale degli utenti, rendendola più intelligente e pratica.

Zach Lin, responsabile del prodotto OxygenOS, ha dichiarato:

Grazie ai continui feedback della nostra community, abbiamo perfezionato OxygenOS 14 per offrire ai nostri utenti prestazioni ancora più sicure, un design più curato e una maggiore produttività. Questo sistema operativo, basato su algoritmi proprietari, rappresenta un passo avanti nell’intelligenza software

Un punto chiave di OxygenOS 14 è l’introduzione di Trinity Engine, una piattaforma avanzata sviluppata in casa che sfrutta sei tecnologie innovative per ottimizzare l’hardware dei dispositivi OnePlus. Questa suite di tecnologie, composta da CPU Vitalization, RAM Vitalization e ROM Vitalization, lavora sinergicamente per garantire prestazioni migliori, una maggiore autonomia della batteria e una fluidità duratura.

Ad esempio, la CPU Vitalization ottimizza la gestione della potenza di calcolo, estendendo la durata della batteria senza compromettere le prestazioni. La RAM Vitalization migliora la fluidità durante l’uso quotidiano e consente l’esecuzione in background delle applicazioni più utilizzate per un massimo di 72 ore. Infine, la ROM Vitalization preserva la velocità e la fluidità del dispositivo anche dopo anni di utilizzo intensivo.

Per gli amanti dei giochi, OxygenOS 14 offre un’esperienza coinvolgente grazie alle tecnologie HyperRendering, HyperTouch e HyperBoost. HyperRendering ottimizza la grafica per una migliore esperienza visiva, mentre HyperTouch garantisce una risposta tattile precisa e stabile. HyperBoost ottimizza le prestazioni di gioco riducendo il consumo energetico.

OxygenOS 14, privacy e sicurezza

La privacy e la sicurezza sono al centro di OxygenOS 14, con il Device Security Engine 3.0 basato su Trusted Execution Environment (TEE) per proteggere il dispositivo da tentativi di cracking e de-compilazione. L’interfaccia utente è stata migliorata con l’Aquamorphic Design 2.0, offrendo interazioni fluide e notifiche intuitive con Fluid Cloud.

Il sistema di colori dinamico si adatta alle diverse situazioni, mentre i nuovi suoni introducono un tocco di natura nelle interazioni digitali. Con Go Green AOD, invece, il sistema incoraggia scelte ecologiche. Il tema dell’interfaccia cambia in base al conteggio dei passi giornalieri, mostrando in modo intuitivo la diminuzione di CO2 man mano che si cammina.

Infine, OxygenOS 14 offre funzionalità intelligenti per la produttività e l’intrattenimento, come File Dock e un’app Note migliorata. Ancora, il sistema migliora la condivisione tra dispositivi, che adesso è più veloce, così come migliorata è la modifica delle immagini con la funzione Smart Cutout che semplifica il ritaglio di soggetti nelle foto e nei video.

OxygenOS 14 sarà disponibile su OnePlus 11 a partire da metà novembre e successivamente su altri dispositivi OnePlus. Tutte le ultime notizie sull’universo Android sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.