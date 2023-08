OnePlus Ace 2 Pro arriva a 24GB di RAM e 1TB di archiviazione

Basta provare a usare lo smartphone dopo che ci si è lavati le mani, con le dita bagnate o sudate oppure una verifica rapida sotto la pioggia: il rilevamento del tocco entra in profonda crisi tanto da rendere lo smartphone inutilizzabile, non con OnePlus Ace 2 Pro appena presentato in Cina.

Insieme a un corposo elenco di specifiche tecniche, il costruttore ha svelato il terminale come il primo al mondo in grado di rilevare i comandi touch anche con schermo bagnato.

Ancora prima della presentazione è stato mostrato anche un breve filmato in cui si vede OnePlus Ace 2 Pro e iPhone 14 Pro colpiti da getti multipli di acqua. Il terminale di Apple fatica a interpretare i comandi touch dell’utente, mentre Ace 2 Pro funziona senza problemi.

Questo è possibile grazie a una combinazione di hardware e un algoritmo sviluppato dal costruttore. La propensione ai videogiochi e carichi di lavoro sostenuti è assicurata dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato tra tre dotazioni per memoria RAM e archiviazione.

Si parte da 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, si sale a 12GB di RAM e 512GB di archiviazione, infine il modello top che arriva a ben 24GB di RAM UFS 4.0 più un terabyte di archiviazione.

Per assicurare che l’utente non rimanga a zero carica presto è installata una batteria da 5.000 mAh con tecnologia di ricarica veloce proprietaria SuperVooc con potenza nominale da 150W. In pratica si ottiene il 50% della carica da zero in circa 5 minuti.

Per ora sono stati annunciati prezzi e disponibilità in Cina: OnePlus Ace 2 Pro parte da 2999 yuan, circa 377€, per il modello 12GB + 512GB. Si sale a 3.399 yuan circa 427€ per la versione 16GB + 512GB, infine il modello top da 24GB + 1TB a 3999 yuan, circa 500 euro. Le spedizioni dovrebbero iniziare il 23 agosto.

