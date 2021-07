Pacchetto caricabatterie USB-C da 20 più cavo Lightning: solo 16,99€

Se cercate una soluzione per caricare rapidamente gli iPhone di ultima generazione che notoriamente da quest’anno non hanno più nella confezione un alimentatore, ne trovate una molta interessante proposta da Ugreen: l’eccellente alimentatore da 20W con incluso nella confezione un cavo Lightning si USB-C a solo 16,99 euro

Stiamo parlando di un pacchetto di cui abbiamo già parlato in passato. Si tratta di uno dei prodotti più venduti su Amazon e molto acquistato da chi ha un iPhone per due caratteristiche fondamentali. Il caricabatterie arriva a 20W e la seconda è che è compatibile con il protocollo PowerDelivery 3. Queste due caratteristiche insieme rendono questo accessorio l’ideale per i nuovi iPhone e anche per il nuovo alimentatore per Magsafe.

Da una parte, infatti, grazie al caricabatterie potrete ricaricare tutti gli iPhone dall’iPhone 8 in su molto più velocemente che con un caricabatterie non PowerDelivery, dall’altra potrete sfruttare al massimo il caricabatterie wireless e magnetico di Apple. Quest’ultimo infatti è in grado di fornire 15W solo quando viene collegato ad un caricabatterie PowerDelivery 3 che fornisce 20W.

Il secondo importante elemento è che nella confezione di un caricabatterie che da solo costa generalmente già più di 16,99 euro, trovate “in regalo” un cavo anche questo molto buono prodotto da Ugreen capace di alimentare qualunque dispositivo mobile Apple con connettore Lightnigt. Un cavo di questa qualità se lo comprate separatamente non lo paghereste meno di 12/13 euro. Apple addirittura lo vende a 25 euro.

Facendo la somma dei due prodotti il costo del pacchetto potrebbe quindi facilmente essere intorno ai 30 euro. Qui pagate il tutto 16,99 euro. A questa cifra avrete un ottimo caricabatterie e un cavo da usare come primario (se avete rotto quello originale) o da mettere via e usare quando fosse necessario, magari in ufficio o in macchina.

