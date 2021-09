Annunciata la beta di SketchUp per iPad

Gli sviluppatori di Trimble hanno annunciato la beta di SketchUp per iPad, portando la nota applicazione per la modellazione 3D sul tablet di Apple, un’app molto apprezzata nell’ambito della progettazione architettonica, all’urbanistica, all’ingegneria civile, ma anche nello sviluppo di videogiochi e alle professioni correlate.

Trimble in precedenza metteva a disposizione un visualizzatore per iOS ma questo era limitato e poco utile per i professionisti che desiderano usare l’iPad per creare. Con l’ultima beta di SketchUp è possibile creare modelli 3D da iPad, iPad Air, iPad mini e iPad Pro – sfruttando anche Apple Pencil, mouse, tastiera e gesture multitouch.

L’app permette di sfruttare anche Trimble Connect, spazio cloud dove condividere, modificare e sincronizzare le modifiche di progetto e gestire progetti in team.

“Con caratteristiche sviluppate appositamente per l’Apple Pencil, possiamo emulare digitalmente la carta e il paradigma della matita per disegnare, offrendo un’unica e coinvolgente esperienza di modellazione 3D su iPad”, ha dichiarato Christopher Cronin, vice presidente e general manager di Trimble SketchUp. “La possibilità di creare nuovi progetti e idee concettuali quando siamo presi dall’ispirazione, la possibilità di rivedere e aggiornare i modelli SketchUp in viaggi, sul posto di lavoro, in un bar o durante l’incontro con i clienti, è qualcosa che era richiesti dai nostri utenti professionisti. Siamo entusiasti di poter offrire una soluzione che si adatta al modo di lavorare odierno e futuro”.

SketchUp per iPad offre alcune funzionalità uniche quali Autoshape, Markup Mode e visualizzazione AR, sfruttando peculiarità specifiche dell’iPad e dei rispettivi accessori.

L’accesso alla beta di SketchUp per iPad è per il momento riservato a un numero limitato di utenti; è ad ogni modo possibile registrarsi a questo indirizzo: le persone selezionate riceveranno una mail con le istruzioni su come scaricare la beta di SketchUp per iPad.