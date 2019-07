Panasonic, nuovi display 4K entry-level per sale riunioni, uffici, aule scolastiche

Panasonic Business continua l’espansione della sua gamma di display 4K con la serie CQ1, che comprende sei nuovi modelli destinati agli “spazi collaborativi”.

Disponibili nei formati da 43” a 86”, questi display sono presentati dal produttore come in grado di creare “immagini straordinarie” con supporto risoluzione 4K (3840 x 2160) e segnali 4K/60p. Il target di riferimento sono: sale riunioni, aule scolastiche e uffici.

Tutti i display raggiungono 400 cd/m2 di luminosità e i due formati più grandi sono dotati di pannelli In Plane Switching che assicurano un alto livello di fedeltà cromatica e nitidezza da ogni angolazione (modelli TH-86CQ1 / TH-75CQ1).

Altre caratteristiche della serie sono il funzionamento ininterrotto per 16 ore senza necessità di manutenzione e la presenza di terminali di base che supportano la funzione HDMI CEC per il controllo di diversi dispositivi tramite un unico telecomando. Il dispositivo può essere gestito in modo centralizzato ed è quindi accessibile da più utenti.

Dotato di speaker integrati e terminali di base, il display può essere utilizzato in modo semplice senza ricorrere a dispositivi esterni. Inoltre, la serie è conforme a VESA e consente di utilizzare staffe di montaggio generiche. Tutti i nuovi modelli di display (TH-86CQ1 / TH-75CQ1 / TH-65CQ1 / TH-55CQ1 / TH-50CQ1 / TH-43CQ1) saranno disponibili da settembre 2019. I prezzi non sono stati comunicati.