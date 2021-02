Parallels regala un bundle di 10 app a chi compra Parallels Desktop 16

Parallels annuncia un nuovo pacchetto – bundle di dieci app per Mac, per un valore totale di listino di 747 euro, disponibile per i nuovi e attuali clienti idonei di Parallels Desktop 16 per Mac fino al 28 febbraio alle 23:59 PST.

«Abbiamo creato una importante raccolta di strumenti software premium per Mac per offrire ai clienti e agli appassionati di tecnologia soluzioni semplici, veloci e potenti per semplificare la loro esperienza» dichiara Nick Dobrovolskiy, vicepresidente senior della divisione ingegneria e supporto di Parallels. «Le nostre offerte a tempo limitato di bundle di app offrono circa il 90% di sconto rispetto al prezzo di rivendita al dettaglio consigliato dal produttore su questi strumenti veloci per i nuovi e idonei clienti di Parallels Desktop per Mac fino al 28 febbraio».

Il bundle di software 10-in-1 con Parallels Desktop per Mac comprende:

Parallels Desktop per Mac : per la virtualizzazione di Windows, Linux e altri diffusi sistemi operativi su Mac senza riavviare

: per la virtualizzazione di Windows, Linux e altri diffusi sistemi operativi su Mac senza riavviare Parallels Toolbox per macOS o Windows : per fare pulizie sui dischi, scaricare un video da Internet o effettuare una presentazione senza distrazioni; una soluzione con più di 30 strumenti che semplificano l’esecuzione delle attività comuni

: per fare pulizie sui dischi, scaricare un video da Internet o effettuare una presentazione senza distrazioni; una soluzione con più di 30 strumenti che semplificano l’esecuzione delle attività comuni Parallels Access per iOS o Android: per accedere da remoto fino a 5 computer (PC o Mac) usando qualsiasi browser Web HTML5 o un numero illimitato di iPad, iPhone o tablet Android e telefoni utilizzando i gesti touch nativi.

per accedere da remoto fino a 5 computer (PC o Mac) usando qualsiasi browser Web HTML5 o un numero illimitato di iPad, iPhone o tablet Android e telefoni utilizzando i gesti touch nativi. MindManager For Mac 13 : acquisisizione, organizzazione, gestione e condivisione di informazioni business-critical in modo semplice ed efficiente, con funzioni per trasformare idee e dati sparpagliati in mappe visive dinamiche, schemi, diagrammi di flusso, matrici e altro.

: acquisisizione, organizzazione, gestione e condivisione di informazioni business-critical in modo semplice ed efficiente, con funzioni per trasformare idee e dati sparpagliati in mappe visive dinamiche, schemi, diagrammi di flusso, matrici e altro. 1Password Families : soluzione semplice e sicura per condividere password, carte di credito e qualsiasi altra informazione troppo importante per essere condivisa tramite e-mail. Aiuta la tua famiglia a proteggersi in maniera intelligente online generando password sicure e univoche per tutti gli account online.

: soluzione semplice e sicura per condividere password, carte di credito e qualsiasi altra informazione troppo importante per essere condivisa tramite e-mail. Aiuta la tua famiglia a proteggersi in maniera intelligente online generando password sicure e univoche per tutti gli account online. Fantastical Premium : app per attività e calendario per Mac, iPad, iPhone e Apple Watch offre con numerose funzionalità, tra cui eventi, attività, meteo, calendari, proposte di incontri, partecipazione istantanea alle conference call, creazione rapida di conference call, impostazioni calendario, 14 widget e molto altro ancora. È incluso l’abbonamento per un anno.

: app per attività e calendario per Mac, iPad, iPhone e Apple Watch offre con numerose funzionalità, tra cui eventi, attività, meteo, calendari, proposte di incontri, partecipazione istantanea alle conference call, creazione rapida di conference call, impostazioni calendario, 14 widget e molto altro ancora. È incluso l’abbonamento per un anno. do Pro: crea la mappa del proprio sito Web, con la possibilità di aggiungere note, wireframe, specificare il contenuto delle pagine e utilizzare le gamme di colori per migliorare il design del proprio sito oppure implementare lo sviluppo del sito Web o la pianificazione dei contenuti. È incluso l’abbonamento per un anno.

crea la mappa del proprio sito Web, con la possibilità di aggiungere note, wireframe, specificare il contenuto delle pagine e utilizzare le gamme di colori per migliorare il design del proprio sito oppure implementare lo sviluppo del sito Web o la pianificazione dei contenuti. È incluso l’abbonamento per un anno. Intego Mac Internet Security X9: software antivirus e firewall per Mac con due prodotti di protezione: VirusBarrier X9 e NetBarrier X9. È incluso l’abbonamento per un anno.

software antivirus e firewall per Mac con due prodotti di protezione: VirusBarrier X9 e NetBarrier X9. È incluso l’abbonamento per un anno. Acronis True Image 2021 Premium: una singola soluzione per proteggere la vita digitale da minacce, dai guasti hardware e dalla perdita o furto dei dispositivi, fino ai più recenti attacchi informatici.

una singola soluzione per proteggere la vita digitale da minacce, dai guasti hardware e dalla perdita o furto dei dispositivi, fino ai più recenti attacchi informatici. Pocket Premium : salva articoli, video e storie da qualsiasi pubblicazione, pagina o app. Possibilità di rimpiere lo spazio con tutto ciò che si desideria archiviare e imparare. È incluso l’abbonamento per un anno.

: salva articoli, video e storie da qualsiasi pubblicazione, pagina o app. Possibilità di rimpiere lo spazio con tutto ciò che si desideria archiviare e imparare. È incluso l’abbonamento per un anno. Gravit Designer PRO: un software di progettazione di grafica vettoriale completo e multipiattaforma. È incluso l’abbonamento per un anno

Il bundle premium a tempo limitato di app per Mac di Parallels è disponibile solo fino a domenica 28 febbraio e può essere acquistato qui. Gli attuali clienti di Parallels Desktop per Mac possono eseguire l’upgrade al pacchetto qui, mentre gli attuali utenti di 1Password possono inviare un’e-mail a [email protected] con la chiave di attivazione ricevuta nell’e-mail di conferma dell’acquisto da Parallels per usufruire dello sconto su 1Password.