Black Friday, lo smartwatch per outdoor Garmin Instinct costa solo 169,99€

Tra i prodotti Garmin che Amazon sconta per questo Black Friday, c’è anche lo smart wtahc Garming Instinct, un outdoor watch con GPS che costa solo 169,99 euro (invece che 299€) oppure 199,99 (invece che 399€) nella versione Solar.

Garmin Instinct offre ricevitore multi-satellitare, bussola elettronica a tre assi, altimetro barometrico ed autonomia. Concepito secondo standard militari per l’utilizzo in qualsiasi condizione (MIL-STD-810G), presenta una cassa irrobustita con fibre a matrice polimerica per resistere a temperature estreme, urti e immersioni (fino a 100 metri di profondità). Integra un display ad alto contrasto MIP in bianco e nero che lo rende leggibile sotto la luce diretta del Sole ed è dotato di una lente rinforzata chimicamente.

Grazie all’app Garmin Explore è inoltre possibile pianificare preventivamente il proprio percorso e inviare ad Instinct tracce e relativi waypoint. La funzione TrackBack permette di ripercorrere il percorso appena lasciato alle proprie spalle, per avere la certezza di tornare sempre al punto di partenza del proprio itinerario.

Garmin Instinct ovviamente può monitorare l’attività fisica, il sonno, lo stress e altri dati relativi al benessere quotidiano come il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso, tenendo traccia dei passi e della distanza percorsa, delle calorie bruciate e le metriche specifiche per i diversi profili sport integrati, rivelandosi così utile anche nella vita di tutti i giorni.

Parlando di attività sono supportate tra le altre Trekking, downhill, snowboard, nuoto, kayak e sci. Il Garmin Instinct aggiunge a questo il controllo dei livelli di stress (così da suggerire all’utente quando è il momento di concedersi un recupero) e dei modelli di analisi del sonno.

Per quanto riguarda l’autonomia, dura fino a 14 giorni in modalità smartwatch, fino a 16 ore in modalità GPS e fino a 40 ore in modalità risparmio energetico UltraTrac. La versione con ricarica solare arriva a 54 giorni in modalità smartwatch o 38 ore in modalità GPS.

