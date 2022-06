L’app Switch to Android di Google funziona con tutti i dispositivi Android 12

Volete passare da iPhone ad Android? Google ha annunciato che l’app Switch to Android per iOS ora funziona con tutti i dispositivi con Android 12, permettendo quindi a qualsiasi utente iPhone di sfruttare l’app di Google per passare a un qualunque nuovo dispositivo con Android 12.

Finora l’app Switch to Android funzionava con un numero limitato di dispositivi (i Pixel di Google) ma ora gli utenti che passano a un nuovo telefono con il sistema Android potranno sfruttare l’app di Google per scegli gli elementi da spostare (contatti, messaggi, foto, e eventuali app disponibile sull’uno e sull’altro sistema).

Il trasferimento dei dati può avvenire tramite cavo o via WiFI. Google spiega che quando si trasferiscono app, foto, video e altri contenuti sul nuovo Android, viene creata una copia dei dati. Questo significa che tutti i contenuti rimangono al sicuro sul vecchio telefono. La procedura di trasferimento è indicata come sicura e affidabile, ma in caso di problemi tutti i contenuti rimarranno sul vecchio dispositivo, quindi non si rischia di perdere i dati durante il trasferimento (è possibile avere la certezza che tutti i dati saranno al sicuro, a prescindere da cosa succeda).

È possibile trasferire anche l cronologia di WhatsApp: quando viene richiesto durante la procedura di trasferimento, bisogna scansiona il codice QR sull’iPhone per avviare WhatsApp; tutti i ricordi, le foto, i messaggi vocali e altri contenuti verranno spostati sul nuovo Android. Google riferisce di stare collaborando con altri sviluppatori di app per attivare esperienze simili.

Anche Apple offre un’app simile – “Passa a iOS” – pensata per chi, al contrario, vuole passare da un dispositivo Android ad iPhone.

L’app di Apple (per dispositivi con Android 4 o seguenti) permette di trasferire foto, contatti, cronologia dei messaggi, segnalibri web, account di posta e calendari in pochi semplici passaggi, sfruttando una rete WiFi ad hoc creata nelle vicinanze dei due dispositivi. Passa a iOS è supportato su tutti i telefoni e tablet con Android 4.0 e versioni successive.