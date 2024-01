Asus monitor OLED pieghevole portatile, il primo al mondo al CES 2024

Tra le novità che è possibile vedere al Consumer Electronics Show (CES) 2024 di Las Vegas c’è un nuovo monitor USB portatile e pieghevole di Asus della serie ZenScreen.

Il display pieghevole in questione è un OLED da 17,3″ di diametro; non è un monitor di grandi dimensioni ma in questo settore è un bel passo avanti rispetto ai monitor portatili da 14″ e 15″ visti finora.

Il monitor è spesso 9,7mm, pesa 1,1kg e prevede un foro a vite per treppiede che facilita il fissaggio su treppiedi standard o il supporto ergonomico ASUS MTS02D (che offre regolazione di inclinazione, rotazione e altezza).

Il produttore riferisce che ZenScreen Fold OLED MQ17QH (questo il nome del prodotto) offre risoluzione di 2560×1920 pixel e che lo spazio a disposizione totale che si ottiene è quello di due display da 12,5″ con risoluzione full HD ruotati in verticale.

Il display OLED (lo stesso del notebook ZenBook 17 Fold) vanta prestazioni “premium”, copre il 100% dello spazio colore DCI-P3 e promette “colori saturi”, neri ricchi e profondi, “contrasto eccellente”, e secondo il produttore è utilizzabile anche in ambienti con elevata luce ambientale.

Sul versante connettività è presente una porta USB Type-C e di serie è incluso un cavo USB-C con forma a “L” che tiene saldo in sede il connettore. È presente anche una porta mini-HDMI (per il collegamento di dispositivi vari come console e fotocamere), il jack audio da 3,5mm e due porte USB-C.

Da chiuso lo chassis stesso proteggere il monitor; Asus include una foderina come semplice protezione per l’usura quotidiana.

Il display vanta certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e imballaggio certificato FSC (a zero impatto ambientale). Il prezzo di listino non è stato indicato ma negli USA dovrebbe aggirarsi sui 2000$. Il prodotto dovrebbe essere in vendita a partire dal secondo trimestre di quest’anno.

