Telegram rende disponibile la trascrizione vocale a tutti gli utenti

Telegram ha introdotto una serie di nuove funzionalità nelle sue app di messaggistica per iPhone e Android questa settimana, tra cui modi più semplici per trovare canali a cui unirsi e l’accesso alla funzione di trascrizione vocale per gli utenti non premium di Telegram.

Nell’ultima versione rilasciata giovedì, Telegram ha annunciato di rendere disponibile a tutti gli utenti la funzione di trascrizione vocale in testo, quindi non è più riservata esclusivamente agli abbonati. Questo vuol dire che chiunque potrà trascrivere messaggi vocali e video, o tradurre l’audio in un’altra lingua.

C’è una condizione importante: solo gli abbonati Premium di Telegram hanno accesso illimitato alle trascrizioni. Gli utenti gratuiti potranno convertire solo due messaggi a settimana. Meglio di niente, potrebbe rivelarsi utile in rare situazioni in cui non è possibile ascoltare.

Telegram afferma che la funzione di trascrizione verrà gradualmente implementata e potrebbe non essere disponibile ovunque immediatamente.

Canali Telegram

Telegram introduce anche i “canali simili”, che forniscono una lista di altri canali pubblici che potrebbero interessare agli utenti quando si uniscono a un nuovo canale. Questi canali suggeriti vengono raccomandati automaticamente in base alle somiglianze delle loro basi di abbonati, il che potrebbe facilitare la ricerca di persone con interessi simili con cui chattare.

Sono state apportate anche alcune modifiche estetiche. Gli utenti Premium di Telegram possono ora impostare sfondi su chat individuali che verranno visualizzati sia per loro stessi che per il loro partner di chat, ad esempio.

Gli utenti Premium possono anche rendere la loro pagina del profilo più accattivante personalizzandola con una combinazione unica di colore e logo. Infine, è stata aggiunta un’animazione divertente per gli utenti iOS che vaporizza i messaggi impostati per l’eliminazione automatica dopo un determinato periodo di tempo, creando un’esplosione di pixel.

A metà novembre Telegram ha mostrato come funzionerà l’app per visionOS sul visore Vision Pro di Apple. Tutti gli articoli che parlano di Telegram sono disponibili da questa pagina di macitynet.