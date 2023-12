Steam dice addio a macOS Mojave e High Sierra

A partire dal 15 febbraio 2024, Steam smetterà ufficialmente di supportare i sistemi operativi macOS 10.13 (High Sierra) e 10.14 (Mojave). Dopo tale data, le installazioni esistenti del client Steam su questi sistemi operativi non riceveranno più alcun tipo di aggiornamento, compresi gli aggiornamenti di sicurezza.

Chi lo ha installato potrà continuare ad utilizzarlo, ma il supporto tecnico di Steam non sarà in grado di offrire assistenza agli utenti per problemi legati a questi sistemi operativi e Steam non potrà garantire la funzionalità continua della piattaforma nelle versioni non supportate del sistema operativo.

Ricordiamo che macOS 10.14 è stata l’ultima versione a supportare l’esecuzione di giochi a 32 bit su macOS. Apple ha scelto di interrompere il supporto alle applicazioni a 32 bit a partire da macOS 10.15 rilasciato nel 2019 e poiché molti sviluppatori non hanno aggiornato i loro giochi per supportare eseguibili a 64 bit, alcuni giochi smetteranno di funzionare correttamente su macOS.

Negli ultimi mesi del 2023, il negozio di Steam smetterà di considerare i giochi che offrono solo binari macOS a 32 bit compatibili con Mac. Oltre il 98% dei clienti di Steam su Mac sta già utilizzando macOS 10.15 o versioni più recenti. Ciò significa che i giochi e le applicazioni a 32 bit non funzioneranno più sul proprio sistema operativo attuale.

Per garantire il corretto funzionamento di Steam e dei nuovi giochi a 64 bit acquistati tramite Steam, gli utenti con queste versioni più vecchie dovrebbero aggiornare a una versione più recente di macOS.

Il team si aspetta che il client Steam e i giochi su questi sistemi operativi più vecchi continuino a funzionare per un certo periodo di tempo. Dopo il 15 febbraio 2024, Steam non fornirà più supporto per macOS 10.14 o versioni precedenti e la piattaforma non sarà in grado di garantire la funzionalità dei giochi macOS a 32 bit dopo quella data.

Questa modifica è necessaria poiché le funzionalità principali di Steam si basano su una versione integrata di Google Chrome, che non funziona più su versioni più vecchie di macOS. Inoltre, le future versioni di Steam richiederanno funzionalità di macOS e aggiornamenti di sicurezza presenti solo in macOS 10.15 e versioni successive INVITIAMO vivamente tutti gli utenti di macOS 10.13/10.14 ad aggiornare il sistema operativo il prima possibile

Apple ha terminato gli aggiornamenti di sicurezza e il supporto tecnico per macOS 10.13 nel dicembre 2020 e per macOS 10.14 nell’ottobre 2021. Per questo, spiega ancora la pagina ufficiale Steam, i Mac che utilizzano questi sistemi operativi, quando sono connessi a internet, sono vulnerabili a nuovi malware e altre minacce che non saranno risolte.

Questi malware possono causare problemi di prestazioni o crash al Mac, a Steam e ai giochi. Non solo, avverte Steam, utilizzare queste vecchie versioni di macOS potrebbe esporre l’utente al furto delle credenziali dell’account Steam o di altri servizi.

