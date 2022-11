Per il Black Friday tre mesi di DAZN Plus a 79 euro con due visioni in contemporanea

In passato vi avevamo segnalato un modo per risparmiare con DAZN e godervi tutte le partite ad un prezzo imbattibile. Con il Black Friday 2022 il campionato di Serie A, le coppe e tutto lo sport di DAZN diventa ancor più conveniente. Fino al 28 novembre, infatti, potrete acquistare 3 mesi di DAZN Plus a 79,99 € anziché 99,97 €.

Potete acquistare la carta DAZN Plus da tre mesi in sconto direttamente a questo indirizzo. Vi ricordiamo che si tratta dell’abbonamento Plus, che consente quindi due visioni in contemporanea. Dopo l’acquisto, la carta digitale verrà spedita via email, insieme al codice per l’attivazione dell’abbonamento a DAZN PLUS. Il codice è valido per l’abbonamento a DAZN PLUS in Italia ed è attivabile entro 12 mesi dalla data di acquisto. Questo vuol dire che potrete anche acquistarne due, così da assicurarvi lo streaming da gennaio a giugno, quindi per tutto il campionato, anche se sulla pagina di Amazon viene riportato che è possibile beneficiarne solo una volta per cliente, quindi saranno necessari più account per attivarne due.

Per utilizzare la carta prepagata DAZN PLUS è necessario creare un nuovo account DAZN o avere un account con pagamento diretto a DAZN. Sebbene sulla pagina principale Amazon venga riportato il prezzo intero di 99,99 euro, è sufficiente aggiungere la carta nel carrello per vedere applicato lo sconto di 20 euro.

Per beneficiare dello sconto non vi resta che acquistare la carta prepagata DAZN direttamente a questo indirizzo.