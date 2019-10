Per la prima volta Amazon sconta il monopattino Xiaomi Mi Scooter Pro: 445€

Xiaomi Mi Scooter Pro, successore del molto elogiato modello precedente, è finalmente in sconto su Amazon: 444,47€.

Il ribasso è particolarmente rilevante perchè si tratta probabilmente del più popolare tra i monopattini elettrici. Come abbiamo spiegato all’atto della sua presentazione cui abbiamo assistito nei mesi scorsi, le novità rispetto allo Xiaomi Mi Scooter non sono molte ma alcune significative per il pubblico che lo vuole usare per coprire la distanza tra l’arrivo di un mezzo pubblico o un parcheggio e l’ufficio, oppure per il “passeggio” in città. Introduce in particolare una nuova batteria a maggior capacità che garantisce, dice Xiaomi, un raggio d’azione incrementato fino a 45 km. Questo dato rende lo Xiaomi Mi Scooter Pro il monopattino elettrico a maggior raggio attualmente sul mercato.

Oltre a questo Xiaomi introduce con la nuova versione un motore più potente. Con i suoi 300W il monopattino è in grado di affrontare salite anche particolarmente impegnative per un sistema di questo tipo: 12 gradi. Infine tra le novità segnaliamo anche il nuovo display multifunzione, un passo deciso in avanti rispetta quello molto scarno del modello originale e un sistema frenante potenziato sulle due ruote.

Inutile sottolineare che si tratta di un prodotto utilizzabile in Italia (in accordo con il regime sperimentale oggi in vigore).

Sul mercato lo Xiaomi Mi Scooter costa intorno ai 550 euro, nonostante il prezzo ufficiale sia di 499 euro, quello cui Amazon di solito lo vende (quando disponibile…). Ma ora lo comprate a 444 euro; lo sconto è dell’11% rispetto al prezzo Amazon. La spedizione avverrà dal 2 novembre, ma vi conviene comprare perché in passato le scorte sono state esaurite molto rapidamente.

