Per Mark Gurman il visore AR/VR di Apple già dal prossimo anno

Nell’ultimo aggiornamento informativo periodico inviato agli iscritti della newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg ha parlato del presunto dispositivo di Apple dedicato alla Realtà Mista, affermando che potrebbe essere presentato già il prossimo anno.

Lo riferisce 9to5Mac evidenziando che non è la prima volta che Gurman fa riferimento a questo accessorio per la Realtà Mista, un dispositivo che Apple avrebbe in cantiere da anni e che ora è quasi pronta ad annunciare pubblicamente.

“Apple sta già pianificando per il prossimo anno il lancio del suo costoso dispositivo con chip avanzati, display, sensori e funzionalità basate su avatar”, ha scritto Gurman.

Un diverso report circolato in precedenza faceva riferimento ad un nuovo dispositivo di Apple per la Realtà Mista indicando costi per l’utente sui 3000$, elemento che lascia immaginare perché Gurman faccia riferimento ad un “dispositivo costoso”. L’ipotesi è che Apple possa sfruttare per il nuovo accessorio chip M1 Pro e M1 Max, oltre a display avanzati e sensori vari.

Il nuovo visore potrebbe servire tra le altre cose ad Apple per competere meglio in ambiti quali il gaming con aziende quali Sony, Microsoft e Nintendo.

Gurman riferisce che il visore dovrebbe offrire funzionalità AR/VR (Realtà Aumentata/Realtà Virtuale) e Cupertino punterebbe su “esperienze di Realtà Mista e alla gestione di giochi con Realtà Virtuale di alta qualità”.

“Il primo visore di Apple sarà nell’ambito della Realtà Mista”, scrive Gurman, affermando che offrirà sia funzionalità AR, sia VR; mentre il gaming potrà essere gestito con entrambi gli ambienti, per quanto riguarda la Realtà Virtuale sarà possibile avviare giochi che richiedono “elevate prestazioni, con grafica di alto livello”. Secondo Gurman, Apple sta puntando su un dispositivo sul quale sarà possibile avviare giochi in realtà virtuale di altissima qualità grazie a chip “scattanti” e display di alto livello.

Gurman conclude riferendo che, con il passare del tempo, vedremo in circolazione sempre più veri display AR, elemento che lascerebbe capire l’entusiasmo che da anni Tim Cook (il CEO di Apple) ripone verso questa tecnologia.

Precedenti indiscrezioni sui cosiddetti Apple Glass hanno fatto riferimento ad un presunto accessorio per la Realtà Mista con display che vantano una densità di oltre 3.000 punti per pollice (dpi) e scanner LiDAR avanzati ed estremamente precisi.

