PETKIT Pura Max, la lettiera automatica per gatti connessa con iPhone

Nella vita dei nerd scansafatiche che amano i gatti non dovrebbe mancare PETKIT Pura Max, una lettiera automatica che si controlla con l’iPhone. D’altronde in un mondo in cui ormai le luci, le porte, le serrande e le finestre di casa si comandano soltanto con la voce, in fondo non c’è niente di male nell’automatizzare pure la lettiera del gatto.

Anzi forse in questo caso ha anche più senso di altri dispositivi domotici, visto che ha la capacità di mantenere tutto pulito per due settimane, il che significa che si può anche lasciare la casa per qualche giorno e star sicuri che al proprio gatto non mancherà nulla, se non i suoi padroni.

Com’è fatta

Il modello in questione pesa poco meno di undici chili, abbastanza per mantenerla ben ferma al suo posto se un gatto, giocando, dovesse colpirla o saltarci sopra. Misura pressappoco 60 x 55 x 55 centimetri e ha un’apertura di 20 x 25 centimetri, quindi è abbastanza grande da poter essere usata anche da più di un gatto (non più giovani di 6 mesi e di peso compreso tra i 2 e gli 8 chili).

È dotato del sistema di sicurezza XSecure che mette in campo un sensore di calore, un sensore infrarosso e un sensore di peso per rilevare automaticamente la presenza del gatto e prevenire eventuali incidenti, oltre a tracciare il peso del gatto, la durata di utilizzo e la capacità della lettiera.

La struttura è costruita con una gomma speciale TPE che impedisce agli escrementi morbidi di attaccarsi alla lettiera mentre il resto è stato realizzato in tessuto di nylon Oxford che – spiegano – è resistente ai graffi e impedisce la fuoriuscita di feci appiccicose e di urina.

La vasca interna è da 76 litri e la lettiera ha una capacità di 6 litri, c’è un meccanismo elicoidale per evitare che i gatti si inceppino e in più c’è un eliminatore di odore a spray che la mantiene sempre fresca e profumata.

Tramite l’iPhone è possibile monitorare gli accessi dei gatti e controllare la pulizia, scegliendo quella automatica che si attiva ogni volta che il gatto esce dalla lettiera, oppure si può programmare in determinati giorni e orari o agire manualmente al bisogno. Qualche che sia il caso, viene portata a termine in 90 secondi.

Dove comprare

Se PETKIT Pura Max è quello che fa per voi, allora sappiate che potete comprarla anche su Amazon. Costa 699 €, ma nel momento in cui scriviamo è scontata del 20% a 559 €.