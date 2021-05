Pfizer prepara la pillola anti COVID-19 entro l’anno

Se c’è una ragione per cui alcune malattie non sono così allarmanti come una volta è certamente per via delle tecnologia medica sempre più avanzata, dove (fortunatamente) spesso la cura per una malattia si presenta sotto forma di semplice pillola, che può essere facilmente acquistata in farmacia. La buona notizia è che questo, almeno in un prossimo futuro, potrebbe essere possibile anche per i trattamenti anti COVID-19.

Questo grazie al lavoro di Pfizer, attualmente noto per il suo vaccino, che sta sviluppando una pillola progettata per trattare il COVID-19. In questo momento non esiste una cura nota per il virus, tranne che per i trattamenti mirati, che possono essere effettuati solo man mano che si presentano i sintomi. Tuttavia, questa futura pillola, se testata con successo, potrebbe rendere il trattamento molto più semplice. Questo farmaco fa parte di una classe di farmaci noti come inibitori della proteasi, lo stesso tipo di farmaco usato per trattare altre infezioni virali come l’HIV o l’epatite C.

Agisce inibendo un enzima nel virus COVID-19 necessario affinché il virus si replichi nelle cellule umane. Questo farmaco è rivolto a coloro che potrebbero essere appena stati infettati e potrebbe impedire la progressione della malattia, non richiedere più a questi pazienti di recarsi in ospedale. In questo modo, oltre a curare il paziente, la pillola scongiurerebbe altre ipotesi di collasso dell’intero sistema sanitario di un paese, circostanza che in passato si è verificata per l’alto numero di ricoverati.

Secondo il CEO di Pfizer, Albert Bourla, il farmaco è attualmente in sperimentazione clinica, con i test iniziati a marzo scorso. Lo stesso spera, nel caso in cui tutto vada per il verso giusto, ottenendo l’approvazione della FDA, di iniziare la commercializzazione e la distribuzione negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.