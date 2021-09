Phenix, in Italia l’app contro gli sprechi alimentari

Dalla Francia, dove è stata lanciata nel 2014, passando per Portogallo, Spagna, e Belgio: Phenix allarga le ambizioni al Belpaese e si prepara al lancio meneghino nella Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari

Nata in Francia nel 2014 come startup per facilitare la donazione degli alimenti in scadenza da parte di supermercati e industria alle associazioni caritatevoli, Phenix offre soluzioni a tutto tondo sia per il mondo B2B sia per quello B2C.

Non solo un’app che conta 2,5 milioni di utenti attivi in Europa, ma anche uno strumento dedicato alle promozioni intelligenti in negozio che tengono conto dello storico delle vendite e del controllo delle date di scadenza per evitare lo spreco alimentare dei prodotti rimasti invenduti – dagli scaffali della grande distribuzione, alle piccole botteghe sotto casa.

Phenix rappresenta quindi un punto d’incontro tra chi produce troppo e chi invece desidera salvare gli invenduti della giornata e fare un gesto per l’ambiente: ogni box salvata dallo spreco, secondo la startup equivale a 2,5kg di CO2 evitate. l tutto, acquistando ottimi prodotti a prezzi competitivi. L’azienda riferisce che alla radice del progetto c’è un’equazione che non torna: tonnellate di prodotti sprecati ogni giorno, milioni di persone che vogliono consumare in modo più responsabile e un pianeta all’ultimo respiro.

Un terzo del cibo prodotto ogni anno nel mondo viene gettato e, nella sola Italia, ogni anno sprechiamo oltre 65kg di cibo a persona, per una perdita economica nell’ordine di circa 10 miliardi di euro. E come se non bastasse, se lo spreco alimentare fosse un paese, sarebbe il terzo maggiore produttore di gas serra.

I vantaggi sono per varie figure di riferimento; i commercianti, le imprese industriali e i marchi della grande distribuzione, a cui vengono offerte soluzioni e consulenze per gestire al meglio i loro prodotti invenduti ed evitare il secchio dell’immondizia; i consumatori, che riducono le spese quotidiane e guadagnano potere d’acquisto sull’app anti-spreco.

Phenix è l’app anti-spreco

L’app Phenix, grazie a un sistema di geolocalizzazione, consente di scegliere lo shop di un negoziante che aderisce all’iniziativa e creare una box tematica (per vegetariani, vegani, amanti del bio…) il tutto con la comodità di andare a ritirarla a un’ora prestabilita.

L’applicazione è orientata sia ai venditori sia ai consumatori: da una parte, permette ai negozi di valorizzare i prodotti destinati ad essere persi, dall’altra garantisce agli utenti un servizio ad hoc per adottare uno stile di vita interessato a trasformare gli invenduti, da scarti a preziose risorse a cui dare un nuovo valore.

In base alla frequenza d’acquisto, è possibile accedere a un programma fedeltà che ricompensa i clienti con dei punti che si trasformano in denaro da spendere sull’app e anche ricevere delle notifiche dai propri negozi preferiti quando pubblicano una box. L’App è disponibile su App Store da questa pagina per iPhone e iPad, oltre che per dispositivi Android da qui su Google Play Store.

Partendo dalle donazioni alimentari a enti di beneficenza certificati – che presto arriveranno anche in Italia – la startup ha ideato e sviluppato una serie di prodotti e soluzioni (tra cui il controllo delle date di scadenza e le promozioni intelligenti) per diventare un punto di riferimento per la grande distribuzione per quanto riguarda la rivalorizzazione degli invenduti, con l’obiettivo di arrivare allo spreco zero.

