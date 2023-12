Philips Hue annuncia licenziamenti e riorganizzazione

Philips Hue, marchio noto per dispositivi di illuminazione smart (lampadine, strisce LED, lampade e accessori vari), ha annunciato licenziamenti e di voler ristrutturare le attività, mossa indicata come necessaria a causa della “volatilità e di incertezze del mercato”.

Nell’ambito della prevista ristrutturazione, l’azienda riferisce molto pomposamente e con un enorme giro di parole della costituzione di una “struttura incentrata sul cliente” che dovrebbe velocizzare le attività e ridurre i costi, con l’obiettivo di risparmiare oltre 200 milion di euro.

“Dopo una importare trasformazione alla quale siamo arrivati nell’ultimo decennio, intraprendiamo un altro passo avanti organizzando la nostra azienda intorno a quattro attività verticalmente integrate”, riferisce Eric Rondolat – il CEO di Signify (la multinazionale in precedenza nota come e Philips Lighting) – in un comunicato. “Tre di queste attività si concentreranno sui clienti: Professionisti, OEM e consumer; la quarta, sarà dedicata alle tradizionali tecnologie di illuminazione”.

Rondolat riferisce ancora che “L’allineamento della nuova struttura incentrata sul cliente, permetterà di regolare ulteriormente le dimensioni dell’organizzazione centrale, riducendo i costi a supporto delle performance aziendali a dispetto della continua volatilità e incertezza del mercato. Già iniziati nel quarto trimestre 2023, questi cambiamenti saranno attuati durante il 2024, e il completamento della maggior parte degli obiettivi previsti entro il secondo trimestre dell’anno”.

“Insieme”, scrive ancora Rondolat, “tali misure aumenteranno l’attenzione e accelereranno l’esecuzione della strategia, a supporto della nostra leadership nella transizione verso illuminazione connessa con efficienza energetica”.

Signify (Philips Lighting) è leader nel settore dell’illuminazione e tra gli ultimi obiettivi che l’azienda si è data c’è quello di ” trasformare le sorgenti luminose in strumenti per la raccolta e la trasmissione di dati connettendo dispositivi, luoghi e persone per un futuro più smart, sicuro e sostenibile”.

Philips Hue ha annunciato che sono in arrivo licenziamenti ma per il momento non ha precisato il numero dei dipendenti interessati.

L’azienda è uno dei punti di riferimento nel mondo dell’IoT lighting con oltre 64 milioni di punti luce connessi. Tra i prodotti più recenti di Signify, la gamma di lampadine a marchio Philips Smart LED connected by WiZ e apparecchi a marchio WiZ, composta da lampadine, apparecchi di illuminazione e luci da esterno.

