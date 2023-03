Anche Philips Hue ritarda il supporto a Matter

Dopo Belkin WeMo un altro colpo per Matter: anche Philips Hue ritarderà il supporto a questo nuovo standard per la casa intelligente. Alla fine dello scorso anno, si era detto che il supporto di Philips Hue a Matter sarebbe arrivato “entro marzo 2023”. Adesso, a pochi giorni da questa scadenza, l’azienda ha dichiarato che la data di rilascio è stata posticipata a un prossimo futuro non specificato.

Matter è sostanzialmente una versione interaziendale di HomeKit o di altre piattaforme simili. È uno standard universale che consente a qualsiasi dispositivo smart home compatibile di essere controllato da Siri, Alexa, Google Assistant, Zigbee e altri ancora.

Per gli utenti Apple, questa è essenzialmente una modalità per portare la compatibilità di HomeKit a un’ampia gamma di dispositivi. Al lancio di Matter, il proprietario di Philips Hue, Signify, ha dichiarato che avrebbe aggiunto il supporto entro marzo 2023. Adesso, HueBlog ha ricevuto una breve dichiarazione da Signify che annuncia il ritardo nel supporto:

Per il lancio di Matter, stiamo collaborando con molti partner dell’industria smart home. Con Philips Hue, ci concentriamo sempre sulla qualità per soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Pertanto, ci vorrà un po’ più di tempo rispetto a quanto originariamente previsto per l’aggiornamento del software Philips Hue Bridge prima di renderlo disponibile a tutti i consumatori. Vi informeremo non appena avremo una data concreta per il rilascio dell’aggiornamento del software Matter

Il sito ipotizza che l’aggiornamento sia ancora distante qualche mese, piuttosto che settimane. L’azienda afferma, tuttavia, che l’aggiornamento varrà l’attesa, poiché comporterà prestazioni più fluide durante l’esecuzione di scene che controllano più luci Hue.

Mentre con il controllo vocale di Siri, diverse lampade Hue in una stanza vengono talvolta accese una dopo l’altra, dopo l’aggiornamento a Matter l’accensione di più dispositivi avverrà con la massima sincronizzazione. L’altra buona notizia, come nota The Verge, è che quasi tutti i dispositivi Hue esistenti saranno aggiornati per supportare Matter.

L’aggiornamento, quando arriverà, porterà tutte le luci esistenti di Hue, anche la lampada originale lanciata nel 2012, in qualsiasi ecosistema Matter compatibile. Gli unici dispositivi Hue che non supporteranno Matter sono la Hue Play Sync Box e il Tap Dial Switch.

L'aggiornamento, quando arriverà, porterà tutte le luci esistenti di Hue, anche la lampada originale lanciata nel 2012, in qualsiasi ecosistema Matter compatibile. Gli unici dispositivi Hue che non supporteranno Matter sono la Hue Play Sync Box e il Tap Dial Switch.