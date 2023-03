DJI Avata ora con Goggles Integra e nuovo joystick di controllo

Una delle principali critiche al drone drone Avata FPV di DJI ha riguardato il visore Goggles 2, non perché fosse scomodo, ma perché obbliga il pilota a collegarlo via cavo ad una batteria esterna: adesso DJI ha presentato Goggles Integra, un nuovo modello progettato per Avata con batteria integrata e altre migliorie all’ergonomia, oltre a nuove funzionalità di controllo del volo.

Oltre al visore, la società ha anche annunciato il controller RC Motion 2 con un joystick e controlli migliorati. Procediamo con ordine. Goggles Integra utilizza un nuovo design che fonde fascia e batteria, eliminando il fastidioso cavo di collegamento dell’ultimo modello. La fascia, promette DJI, è “leggera, equilibrata e incredibilmente comoda”, a detta del produttore. Quanto all’autonomia, offre fino due ore di utilizzo.

Il visore utilizza OcuSync O3+ di DJI, che fornisce un flusso video a 50 Mbps con un range fino a 10 km e una latenza di 30 millisecondi. Inoltre, ha un GPS integrato che consente di volare senza dover collegarsi a uno smartphone.

Purtroppo Goggles Integra non hanno il range diottrico integrato delle Goggles 2 e sono troppo piccole per ospitare gli occhiali. Invece, vengono fornite con lenti intercambiabili, il che significa che sono meno flessibili per gli utenti che necessitano di correzione visiva.

Un’altra differenza chiave con Goggles 2 è che non ha Bluetooth o Wi-Fi. Ciò significa che non sarà possibile trasmettere le immagini del Goggles a uno smartphone, come si può fare sul modello precedente.

RC Motion 2

Oltre al nuovo visore, DJI ha presentato il joystick RC Motion 2 come aggiornamento dell’originale RC Motion. Utilizza la stessa tecnologia di rilevamento del movimento, ma dispone di un joystick migliorato sporgente, non più a filo come prima.

Ha anche un accelerometro aggiornato con una funzione di inversione per supportare il volo multidirezionale. Ciò include il movimento verticale, all’indietro e laterale, “rendendo più facile regolare la direzione o scegliere il luogo adatto per atterrare”, come scrive DJI. Sul lato c’è il nuovo spider Fn (che sostituisce l’interruttore di inclinazione) che consente di regolare l’ISO, l’otturatore e altri parametri della fotocamera senza dover interagire con il visore.

DJI Goggles Integra e DJI RC Motion 2, prezzo e disponibilità

DJI Goggles Integra e DJI RC Motion 2 sono disponibili da oggi sul mercato:

DJI Goggles Integra è disponibile a partire da oggi al prezzo di 669 €.

DJI RC Motion 2 è disponibile a partire da oggi al prezzo di 179 €.

DJI Avata Pro-View Combo (con DJI RC Motion 2) include DJI Goggles 2, DJI RC Motion 2 e DJI Avata ed è disponibile al prezzo di 1469 €.

Il DJI Avata Explorer Combo include DJI Goggles Integra, DJI RC Motion 2 e DJI Avata ed è disponibile per 1279 €.

Si possono acquistare sia su www.dji-store.it, che su Amazon.

