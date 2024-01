Piedi al caldo anche nella neve con le solette termiche a meno di 8 €

Piedi sempre freddi? Lasciate perdere la borsa dell’acqua calda o qualche altro rimedio “della nonna”, bensì risolvete il problema definitivamente. Come? Spendendo 7,82 € ovvero il prezzo in offerta delle TENGOO 1, una coppia di solette termiche riscaldabili via USB.

È una rivoluzione sia per i freddolosi in casa, sia per chi pratica sport invernali all’aperto e vuole dimenticarsi per sempre dei piedi freddi. Quindi sono comode sempre, dal telelavoro domestico alla lettura sul divano, fino alle passeggiate nei boschi o alle discese in snowboard.

A una prima occhiata non differiscono affatto dalle classiche solette che troviamo nei negozi di calzature. La differenza maggiormente visibile è data dalla presenza del filo che fuoriesce dal lato interno in posizione centrale di ciascuna soletta. Perché “il trucco” è tutto lì: collegando la spina USB ad una powerbank si attiva il riscaldamento della soletta, e il piede ringrazia.

Tra uno strato e l’altro della soletta, costruita principalmente in EVA e poliestere, è infatti presente una superficie in fibra di carbonio che viene rapidamente riscaldata «a superficie integrale», per poi mantenere la temperatura, così da tenere il piede al caldo per tutta la durata consentita dall’autonomia della batteria collegata.

E ovviamente come le altre può essere ritagliata così da adattarla alla misura del proprio piede (da 35 a 46).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 18,41 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 58% andando a spendere soltanto 7,82 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.