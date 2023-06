Le auto volanti di Suzuki saranno prodotte con SkyDrive

Suzuki ha annunciato la firma un accordo con la startup giapponese SkyDrive

per la produzione di “auto volanti”.

SkyDrive costituirà una filiale controllata al 100% per la produzione di “auto volanti” e

le due aziende utilizzeranno lo stabilimento Suzuki di Shizuoka con l’intento di produrre “auto volanti” nella primavera del 2024.

SkyDrive, azienda con sede a Tokyo, già nel 2020 ha eseguito un volo di prova con un modello denominato SD-03. La piccola vettura volante (monoposto) è alimentata da una batteria e quattro coppie di propulsori. Le eliche ricordano quelle dei quadricotteri domestici, sono poste in basso e decollo e atterraggio sono dunque verticali; la quota massima è di circa dieci metri. Il volo di test è durato cinque minuti in un’area di prova dedicata ed era presente un pilota a bordo.

I veicoli VTOL (vertical take-off and landing), aeromobili a decollo verticale, possono decollare ed atterrare in modo convenzionale, ma non richiedono zone dedicate decollo e atterraggio.

Il Presidente di Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki ha dichiarato: “Sono entusiasta di collaborare con SkyDrive. Faremo passi ambiziosi verso lo sviluppo di prodotti di valore superiore, in modo da poter contribuire alla realizzazione della mobilità aerea, per il trasporto quotidiano”.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.