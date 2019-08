Polar M430, orologio per sport con GPS ora al prezzo più basso: 109,90 €

Se una smartband vi pare poco e uno smartwatch troppo, ma siete interessati ad un dispositivo da polso capace di tracciare in maniera efficiente l’esercizio fisico spendendo il minimo andate su Amazon dove il Polar M430, un orologio con GPS e cardiofrequenzimetro Integrato, è sceso al prezzo più basso in assoluto: 109 euro.

Tra le funzioni principali

Tracciamento dei percorsi con GPS

Accelerometro per andatura e distanza indoor, cadenza di corsa

Notifiche smart sull’iPhone

Profilo per un centinaio di sport differenti

allenamenti personalizzati

misura passi, distanza percorsa, calorie consumate e analizza la qualità del sonno

Fitness Test con la rilevazione della frequenza cardiaca dal polso

Durata della batteria con GPS attivato: circa 8 ore

Waterproof

Avvisi con vibrazione

A questo prezzo e con queste funzioni non c’è smartband che tenga. Quelle migliori con GPS hanno una durata della batteria neppure paragonabili e per dimensioni dello schermo e funzioni che non si avvicinano al Polar M430.

Questo orologio per fitness, costa sul mercato intorno ai 130 euro, anche se il suo prezzo ufficiale è di 199 euro. Amazon lo vende i vari colori a 109,90 euro che è il prezzo più basso sul mercato.