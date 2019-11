Poly serie Voyager Office, le cuffie da indossare dentro e fuori l’ufficio

Plantronics ha annunciato la serie Voyager 4200 e Voyager 5200 Office, due sistemi di cuffie Bluetooth che rappresentano un’estensione delle Voyager 4200 UC e Voyager 5200 UC progettate in questo caso per soddisfare le esigenze di chi opera dall’ufficio o in mobilità.

Entrambi i modelli dispongono di una versione con un pulsante Microsoft Teams dedicato, sia sulla base sia sull’auricolare, per richiamare immediatamente l’app Teams. Questa tipologia di accesso semplifica la pianificazione di una riunione, l’avvio di una chiamata o il controllo del calendario.

Le versioni che supportano Teams forniscono inoltre avvisi audio e visivi quando giunge una notifica di questa app (le cuffie Voyager Office Series sono supportate anche da Zoom e altre piattaforme UC).

Le cuffie serie Poly Voyager 4200 e serie Voyager 5200 Office possono connettersi a un telefono fisso, un PC, un Mac o un telefono cellulare, favorendo in tal modo una maggiore adozione di strumenti di UC. Presentano inoltre l’integrazione con Amazon Alexa e Tile: bastano un tocco e una richiesta vocale perché Alexa risponda in modo da potersi concentrare immediatamente sulle proprie attività, mentre Tile è invece integrato direttamente nell’auricolare, il che rende facile trovare l’auricolare, letteralmente “chiamandolo”.

La serie Voyager 4200 Office (206,95 euro) offre uno stile over-the-ear, stereo hi-fi e archetto mono, mentre Voyager 5200 Office (317,95 euro) si presenta con uno stile elegante e discreto sopra l’orecchio per chi lavora in movimento, dentro e fuori dall’ufficio. Entrambe sono dotate dell’opzione che supporta un solo telefono da tavolo a una via o un telefono da tavolo a due vie e una base da ufficio per PC / Mac, oltre a un telefono cellulare.

