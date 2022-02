Potenza, velocità e stabilità per la fibra Vodafone V-MAX

Vodafone ha potenziato ulteriormente il proprio servizio di connettività in fibra ottica. Grazie a Vodafone V-MAX, è possibile navigare ad una velocità sorprendente sulla rete Vodafone e avere la connessione disponibile in qualsiasi punto della casa, senza interruzioni e con la garanzia della massima sicurezza.

Dopo l’attivazione di una qualsiasi delle offerte per la fibra Vodafone V-MAX, Vodafone provvede immediatamente a mappare le condizioni della rete all’interno della casa, la potenza del segnale e le proprie abitudini di utilizzo.

Questa analisi permette personalizzare l’esperienza di navigazione e di rilevare eventuali punti deboli nella rete, così da poter provvedere, se necessario, a potenziare il segnale e rendere la connessione più stabile e continua.

La connessione in fibra ideale per qualsiasi utilizzo

L’offerta Vodafone fibra V-MAX permette di svolgere qualsiasi tipo di attività online, studiare, lavorare, assistere a trasmissioni in streaming o film, utilizzare videogiochi o qualsiasi applicativo, in ogni momento e punto della casa, in quanto il segnale viene uniformato e stabilizzato perché possa raggiungere senza problemi qualsiasi stanza, e offrire a tutta la famiglia la possibilità di navigare senza interruzioni sulla rete Vodafone.

Un altro vantaggio incluso nell’offerta V-MAX fibra di Vodafone è il servizio Sempre Connessi, che permette, grazie alla dotazione gratuita di una chiavetta internet inserita nella Vodafone Station, di rimanere comunque e sempre online anche nel caso in cui si verificassero guasti o problemi sulla linea. Infatti, qualora si verificasse un’interruzione della rete fissa, grazie al servizio Sempre Connessi e alla rete mobile di backup è possibile continuare a svolgere tranquillamente la propria attività di lavoro, intrattenimento o studio.

La chiavetta offre anche la possibilità di iniziare fin da subito a navigare sulla rete Vodafone, anche nel caso in cui la linea non fosse ancora stata attivata: appena ricevute la Vodafone Station e la chiavetta, si può sfruttare immediatamente la connettività, ancora prima che venga effettuata l’installazione e l’attivazione della rete fissa.

Per quanto riguarda i piani tariffari, Vodafone propone due opportunità: Internet Unlimited V-MAX, dedicato a chi ha bisogno della connessione solo in casa, e Internet Family Plan V-MAX, che permette di navigare e di comunicare in qualsiasi luogo e momento, grazie alla dotazione di una Sim con minuti, traffico dati ed sms illimitati.

Internet Unlimited V-MAX ha un costo di 32,90 euro / mese, mentre Internet Family Plan costa 39,90 euro / mese, entrambe le proposte non prevedono alcun costo di attivazione né sono vincolanti a livello temporale, il modem e gli altri eventuali accessori vengono consegnati gratuitamente a domicilio, il piano tariffario preferito può essere attivato anche online, con facilità e in pochi minuti, così come può essere interrotto in ogni momento senza costi aggiuntivi.

La fibra ottica delle offerte Vodafone V-MAX permette di usufruire della potenza e della velocità garantite dalla rete fissa Vodafone che, oltre a raggiungere una velocità di 2,5 Gbps, garantisce condizioni di massima sicurezza: il servizio Privacy & Security, incluso nei due piani tariffari, offre la protezione totale da virus, malware, hackeraggio, intrusione e furto di dati personali, dispone inoltre di funzioni utili ai genitori che desiderano proteggere i figli minorenni dai possibili rischi correlati alla navigazione in internet.