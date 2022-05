Power 4G: il servizio di Vodafone Business per velocizzare la connessione su rete fissa

Imprenditori, professionisti e aziende, hanno la necessità di avere sempre a disposizione una connessione veloce e stabile, al fine di svolgere al meglio il proprio lavoro. Grazie al servizio Power 4G Vodafone di Vodafone Business, le aziende possono aumentare la velocità della connessione su linea fissa: si tratta infatti dell’unico servizio disponibile oggi sul mercato che permette di abbinare la connettività della rete mobile in 4G di Vodafone alla rete fissa.

Attiva il servizio Power 4G e aggiungi velocità alla tua linea fissa

Power 4G può essere richiesto in aggiunta ai piani tariffari Vodafone Business OneNet Partita Iva Mini e One Net Partita Iva Pro.

In sostanza, il servizio Power 4G consiste nell’abbinare la linea fissa alla connettività mobile, in modo tale da poter usufruire della velocità del 4G di Vodafone. Per utilizzare il servizio, occorre collegare la chiavetta fornita in dotazione tramite la Vodafone Station. La chiavetta contiene la Sim che consente la connettività mobile, sia la chiavetta che la Power Station vengono fornite nel momento in cui viene attivata la linea.

La fusione tra linea fissa e linea mobile permette di navigare molto più rapidamente e con con la massima stabilità. Con il servizio Power 4G di Vodafone Business aumentano in maniera significativa le connessioni sia Adsl che Fttc: infatti l’Ads passa da una velocità di download di 20 a 40 Mbps e l’FTTC da 100 a 150 Mbps. Anche la velocità di upload viene ovviamente incrementata: per l’Adsl la differenza è da 1 a 5 Mbps mentre per le connessione Fttc è da 20 a 50 Mbps.

Il costo delle offerte OneNet Partita Iva varia in relazione alla versione dell’offerta che viene attivata: 30 euro mensile per One Net Mini e 35 euro mensili per One Net Pro. Il primo prevede la fornitura di internet senza limiti, mentre il secondo include anche le chiamate illimitate verso i numeri nazionali. È comunque possibile aggiungere il servizio Power 4G attivandolo separatamente.

Se l’intento è quello di incrementare la velocità di navigazione, aggiungere il servizio Power 4G ad uno dei piani tariffari Vodafone Business che lo consentono, è senza dubbio la soluzione ideale.

L’attivazione può essere effettuata direttamente via telefono, con l’aiuto di un consulente Vodafone, oppure online, nella sezione del sito di Vodafone dedicata alle aziende. Power 4G sarà attivo nel momento in cui viene installata e attivata la linea fissa.