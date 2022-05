Meta cambia privacy ma non raccoglierà dati in nuovi modi

Come capita occasionalmente, Facebook ha revisionato i suoi Termini di servizio e aggiornato la sua politica riguardante la privacy: la precedente Informativa sui dati di Facebook è ora l’Informativa sulla privacy di Meta, riscritta per rendere più facile la comprensione e riflettere gli ultimi prodotti offerti.

Con questa revisione, Meta precisa che “non sta raccogliendo, utilizzando o condividendo i tuoi dati in modi nuovi”, così come non sta vendendo informazioni e dati degli utenti, secondo quanto dichiarato dalla stessa società. Invece, questo aggiornamento modifica la lingua e aggiunge esempi per aiutare le persone a capire di cosa tratta ogni segmento. Confrontando le nuove regole sulla privacy con quelle precedenti, come rileva The Verge, sembra essere vero quanto riportato dal colosso dei social network.

Ricordiamo che Meta ha fatto aperture per rendere le sue politiche più semplici e facili da leggere più di una volta negli ultimi anni, ad esempio, nel 2014 e nel 2018, e questa nuova stesura potrebbe migliorare in tal senso.

Ad ogni modo, come sottolineano gli esperti, “Anche la politica sulla privacy più chiara non sostituisce i diritti alla privacy applicabili o i limiti legali al trattamento dei dati”. Davisson, il consulente senior dell’Electronic Privacy Information Center ha definito semplicemente “irrealistico” pensare che gli utenti di Facebook possano capire ciò che stanno accettando in un accordo di 9.000 parole che include dozzine di menu nidificati che coprono diverse impostazioni e scenari.

La nuova politicy sulla privacy si applica a Facebook, Instagram, Messenger e altri prodotti Meta, ma non a WhatsApp, Workplace, Messenger Kids o Quest utilizzati senza un account Facebook. Le informazioni sulle politiche per i non utenti che potrebbero essere interessati alle loro informazioni sono state raccolte in “profili ombra”, elencate qui.

Nelle scorse settimane Zuckerberg ha mostrato il visore nome in codice Project Cambria in funzione.