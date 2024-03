Powerbank da 20.000 mAh con ricarica solare a soli 6,70 €

Se vi serve una powerbank allora potreste valutare l’acquisto di quella attualmente in offerta a meno di 10 Euro: si tratta di un modello altamente performante che si rivela utile in svariate situazioni.

Diversamente dalla maggior parte di quelle che trovate nei negozi infatti presenta una robusta scocca antiurto: è infatti costruita principalmente in plastica ABS e PC ed è incorniciata da una spessa struttura in silicone che permette di assorbire urti anche qualora dovesse cadere da due metri di altezza finendo su una roccia dura.

Su una delle due superfici è poi installato un pannello solare che può ricaricare la batteria in situazioni di emergenza: si può infatti sfruttare il moschettone in dotazione per fissarla allo zaino e sfruttare i raggi del Sole per ricaricare la batteria mentre si passeggia, in modo da accumulare energia sufficiente per poterla poi usare anche in assenza di rete elettrica.

Tenete comunque presente che la ricarica solare è condizionata dall’intensità della luce di quel momento perciò la ricarica tramite il pannello sarà molto più lenta di quella via cavo, che resta disponibile per tutte le altre situazioni in cui è possibile reperire una presa di corrente.

Nell’ottica dell’uso anche “fuori dal mondo” mette a disposizione due potenti torce LED e una bussola per orientarsi, e un tappo che protegge le porte sia dalla polvere che dalle infiltrazioni di acqua, rendendola così impermeabile e resistente anche se si usa sotto la pioggia o se cade in una pozzanghera.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è una powerbank da 20.000 mAh con due uscite USB che possono funzionare anche contemporaneamente, ed è dotata di tecnologia di riconoscimento automatico del dispositivo collegato in modo da adeguare l’erogazione di energia in base alla potenza (massimo 15 Watt) che i dispositivi collegati sono capaci di gestire.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 30,69 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 78% andando a spendere soltanto 6,70 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

