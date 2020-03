Powerbeats4 sono già in vendita senza annuncio Apple

Le anticipazioni in rete capitano eccome, mai però si era visto sugli scaffali un prodotto Apple non ancora annunciato, come sta succedendo in queste ore per i nuovi auricolari Powerbeats4 già in vendita in alcuni negozi negli Stati Uniti.

L’avvistamento dei Powerbeats4 in vendita è avvenuto durante lo scorso weekend presso alcuni punti vendita Walmart a New York. Alcune foto della confezione di vendita pubblicate sui social mostrano il design rinnovato degli auricolari sportivi, con aletta intorno all’orecchio per mantenerli più saldamente in posizione. Come anticipato negli scorsi giorni sono proposti nelle tre colorazioni bianco, nero e rosso. Sempre sulla confezione, nell’angolo in alto a sinistra, una scritta strilla l’autonomia fino a 15 ore, una delle caratteristiche principali attese, anche questa anticipata dalle indiscrezioni già emerse.

Interessante il prezzo dei nuovi Powerbeats 4 in vendita, proposti a 149 dollari. In assenza di un annuncio Apple, non ancora rilasciato mentre scriviamo questo articolo, non è chiaro se si tratta del prezzo ufficiale di listino, questo perché il modello precedente Powerbeats3 è a listino in USA a 199 dollari. Se il prezzo esposto venisse confermato si tratterebbe di una riduzione di 50 dollari rispetto al precedente.

Ricordiamo che l’autonomia migliorata fino a 15 ore è merito del chip wireless Apple H1, lo stesso già impiegato dalla multinazionale di Cupertino per gli AirPods più recenti, che riduce i consumi di energia, migliora i tempi di connessione Bluetooth e riduce anche la latenza audio. Grazie a questo chip è anche possibile la funzione Hey Siri di attivazione dell’assistente vocale Siri tramite la voce, senza dover obbligatoriamente premere un pulsante.

