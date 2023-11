Pracmanu, telemetro laser in offerta a soli 9,92 €

Anziché portarvi appresso un metro a nastro, prendete tutte le misure di cui avete bisogno con un telemetro laser, un piccolo ma efficace strumento leggero e tascabile con cui misurare dimensioni e distanze in un click. Se vi interessa sappiate che al momento c’è quello di Pracmanu in offerta a meno di 10 Euro.

Come dicevamo potete usarlo per misurare con precisione pareti, perimetri e perfino le dimensioni dei mobili, con un range operativo che va dai 5 centimetri ai 30 metri massimi di lunghezza.

Il tutto con un margine di errore di soli 2 millimetri, perciò risulta utile ed affidabile in una sterminata serie di situazioni, dai lavori di cantiere fino alle ristrutturazioni casalinghe, compresa la misurazione di nuovi mobili da acquistare.

Come dicevamo poi è molto piccolo: è lungo 7 centimetri, largo 3,5 e alto 2 centimetri, in pratica sta sul palmo di una mano, il che lo rende persino più tascabile di un tradizionale metro a nastro.

L’alimentazione è data da una batteria ricaricabile tramite microUSB che promette centinaia di misurazioni con una sola carica, perciò dura tutto il giorno senza scaricarsi mai. Per usarlo basta un click del pulsante e la lettura apparirà sullo schermo incorporato in meno di un secondo.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 27,22 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 63% andando a spendere soltanto 9,92 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.