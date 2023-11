Apple Watch 2024 misurerà la pressione del sangue e le apnee notturne

Una delle funzioni più “mitologiche” di Apple Watch potrebbe essere la maggior innovazione di Apple Watch10. Parliamo del sistema di misurazione della pressione arteriosa. Quello che potrebbe essere un fondamentale sistema per prevenire importanti problemi, potenzialmente mortali, viene indicato come in arrivo il prossimo anno dal solitamente ben informato Mark Gurman.

Apple Watch misurerà la pressione senza misurarla

Secondo il giornalista di Bloomberg, che parla del nuovo sistema di misurazione in un vasto articolo che anticipa gli sforzi che Apple sta compiendo nel campo della salute e presenta un approfondito excursus sugli sforzi passati, la tecnologia prevista per il 2024 sarebbe inizialmente limitata ad allertare chi indossa lo smart watch di pressione sanguigna elevata non a dare misurazioni della pressione sistolica (massima) e pressione diastolica (minima).

A fare verifiche dovrebbe poi essere un medico che dotato di specifico sistema dovrebbe dare riscontro all’allarme lanciato da Apple Watch. Un po’ come succede per la lettura dell’elettrocardiogramma. A sua volta l’utente avrebbe un diario per annotare gli episodi di pressione elevata.

Nonostante lo smart watch 10 non sarà un vero misuratore di pressione, il sistema sarebbe rivoluzionario. La pressione sanguigna infatti rappresenta un parametro vitale fondamentale.

Chi soffre di pressione alta e pressione bassa spesso non ha idea di avere questa patologia perché non raramente non presenta sintomi importanti e non causa malessere accentuato. Nello stesso tempo si espone a rischi di salute importanti con conseguenze potenzialmente catastrofiche come ad esempio l’ischemia cerebrale.

Lettura delle apnee notturne

Oltre alla misurazione della pressione, Apple il prossimo anno potrebbe anche mettere dentro ad Apple Watch un sistema il tracciamento delle apnee notturne. Anche questa funzione (di cui si parla da anni) sarebbe un salto qualitativo importante nel campo della prevenzione. Questo tipo di patologia può provocare gravissime conseguenze: ipertensione, malattie coronariche, aritmie, scompenso ed fibrillazione atriale, insufficienza cardiaca e persino ictus.

Apple Watch come nel caso del monitoraggio della pressione arteriosa allerterebbe l’utilizzatore analizzando il suo sonno e il suo modo di respirare durante il sonno. A quel punto si sarebbe invitati a consultare un medico.

Tutela della salute, ossessione di Apple dal 2011

Monitoraggio della pressione arteriosa e delle apnee notturne sarebbero solo alcune delle funzioni nel campo della salute cui si sta dedicando Apple per dare ad Apple Watch, spiega Bloomberg, un ruolo di sistema integrato e personale per migliorare la qualità di vita e prevenire le malattie. Il progetto risale al 2011 quando la Mela aveva segretamente creato una società schermo denominata Avolonte Health con il compito di creare un dispositivo personale per misurare il livello di zucchero nel sangue.

Da allora Apple, spiega ancora il sito finanziario americano, è passata molta acqua sotto i ponti e su alcuni progetti il lavoro è ancora in corso. È proprio il caso del misuratore di glucosio da integrare in Apple Watch, che è curato dall’Exploratory Design Group, o XDG, a gruppo cui sono affidati alcuni tra i progetti più segreti e cruciali.

In altri casi gli studi sono stati abbandonati perché non realizzabili, per divergenze strategiche, opportunità commerciali o semplicemente la paura di fare qualche cosa di qualitativamente non accettabile.

Qualche esempio: un coach nutrizionale digitale collegato ad una suite di strumenti con un pesapersone e una fascia per la misurazione della pressione arteriosa che non era necessario gonfiare, un materassino per analizzare la qualità del sonno e un sensore da comodino per leggere il comportamento durante la notte oppure cinturini con sensore che raccolgono dati dal polso.

Bloomberg indica alcuni dei progetti ancora in corso e che potrebbero avere uno sbocco pratico in un futuro non lontano. Alcuni di essi sono legati a funzioni già operative di cui rappresenteranno una estensione: la misura della temperatura oggi utile solo per valutare il ciclo di fertilità dovrebbe diventare un vero e proprio termometro e il sensore per l’ossigeno nel sangue sarà corredato da informazioni che spiegherà il significato dei dati.

Un altro progetto che non pare molto distante è trasformare gli Airpods in sistemi di sussidio per persone deboli di udito entrando così nel lucroso mercato degli ausili auricolari.