Vision Pro, Apple prepara il lancio più complesso della sua storia

Per il prodotto più significativo di Apple dal lancio di Apple Watch del 2015 la multinazionale di Cupertino sta preparando il lancio commerciale più complesso della sua storia: proprio come lo smartwatch, Vision Pro si potrà inizialmente comprare tramite un lento processo via appuntamento.

Inizialmente la disponibilità del visore sarà limitata a pochi Apple Store nelle principali città USA: Mark Gurman cita New York e Los Angeles come esempi. Successivamente sarà fornito a un numero più ampio di negozi ma si parla di solamente 1-2 unità per store. La società creerà spazi dedicati all’interno dei negozi per la prova, con personale formato.

Sempre negli USA si potrà comprare anche online. Secondo gli ottimi contatti di Gurman Apple ha in programma di vendere Vision Pro in altre nazioni alla fine del 2024. Le prime due dovrebbero essere Canada e Regno Unito, seguiti poco dopo da Europa e Asia. Ma qui non vengono indicate tempistiche e non si capisce se sarà ancora il 2024 o saremo già nel 2025.

Purtroppo l’Italia non viene indicata nell’elenco dei lavori di localizzazione in corso per Francia Germania, Australia, Cina, Hong Kong, Giappone e Corea. Ma l’indicazione dell’Europa lascia sperare.

Come già noto sarà necessario fornire la prescrizione medica per chi necessita lenti correttive, usare un’app per fornire la scansione del volto per ottenere una imbottitura leggera personalizzata sul viso dell’utente in modo da escludere l’ingresso di luce.

La misteriosa fascia supplementare, avvistata solo nei materiali di marketing, ma mai nelle prove alla WWDC23, deve ancora essere finalizzata. Apple l’ha pensata e creata perché le persone minute con capo piccolo lamentano fastidi dopo mezzora di utilizzo, non a caso il tempo totale della prova alla presentazione a Cupertino.

Ma quello che forse pochi hanno pensato è l’immane sforzo produttivo, logistico e di formazione del personale che Apple deve gestire per il lancio di Vision Pro. Le lenti graduate, così come le imbottiture personalizzate devono essere presenti in magazzino in ogni store, moltiplicando le scorte.

Per le lenti correttive Apple si è affidata a Carl Zeiss, ma la società sta già collaborando con costruttori di accessori per pellicole protettive, contenitori, fasce e altri accessori utile se non indispensabili. Il vetro frontale curvato pare tenda a graffiarsi.

Infine anche Gurman rileva il calo delle unità di produzione previste prima in alcuni milioni, poi un milioni, infine a 900 mila unità. Totale che secondo il Financial Times è stato dimezzato per l’enorme complessità dell’assemblaggio, tra schermo ricurvo esterno, due costosissimi micro OLED 4K, scheda logica e circuiteria flessibile, dopo processore a borso, una quantità di sensori e videocamera.

Per ampliare pubblico e mercato Apple sta lavorando a un visore più economico, oltre a una versione Pro di seconda generazione prevista per il 2026. Per tutto quello che c’è da sapere su Apple Vision Pro si parte da qui.