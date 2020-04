Presentati Intel Core 10ª generazione serie H, i processori fulmine da oltre 5GHz per portatili

Offrono un consistente incremento delle prestazioni in ogni campo di applicazione, dalla creatività digitale e produzione di contenuti ai videogiochi: ma soprattutto i nuovi processori Intel Core decima generazione Serie H per notebook (già anticipati al CES 2020 di Las Vegas) sono perfetti per Apple che potrebbe impiegarli per aggiornare i suoi MacBook Pro più potenti e costosi, in primis MacBook Pro 16” (qui la nostra recensione) ma anche per i MacBook Pro 13” che ora necessitano più che mai di un aggiornamento hardware.

Nella nuova famiglia Intel Core decima generazione serie H rientrano sei diversi modelli. Il modello top è Intel Core i9-10980HK da 8 core e 16 thread di calcolo che raggiunge la frequenza massima di ben 5,3GHz in modalità Turbo ed è dotato di 16MB di memoria cache. Tutti i modelli della serie offrono supporto per due canali di memoria RAM DDR4-2933 e sono caratterizzati da un assorbimento massimo di energia Thermal Design Power (TDP) di 45 Watt.

Per il modello top Intel Core i9-10980HK il costruttore dichiara, rispetto al modello analogo di 3 anni fa, fino al 54% in più di fotogrammi al secondo nel gaming, prestazioni complessive fino al 44% migliori per la produttività, rendering ed esportazione video 4K fino a 2 volte più veloci. Si tratta di un processore sbloccato, in cui il costruttore o anche gli smanettoni possono regolare e personalizzare i parametri di Clock e funzionamento.

Invece per il modello Intel Core i7-10750H di decima generazione con frequenza fino a 5GHz in Turbo, il costruttore dichiara il 44% in più di fotogrammi nel gaming, prestazioni complessive fino a +33% ed esportazione di video 4K fino al 70% più veloce, sempre rispetto a sistema analogo di tre anni fa.

«L’introduzione odierna della piattaforma Intel Core di decima generazione serie H per PC portatili espande la leadership di Intel nel mondo del gaming, offrendo prestazioni di livello desktop anche sui portatili e su un’ampia scelta di dispositivi, con oltre 100 design di notebook che verranno lanciati nel corso dell’anno, fra cui 30 sistemi sottili e leggeri. La nuova piattaforma è ottimizzata per appassionati e creator, offrendo la frequenza più veloce del settore con 5 GHz per la maggior parte, e questo offrirà gaming straordinario e creazione multimediale per gli utenti» dichiara Fredrik Hamberger, General Manager dei Premium and Gaming Laptop Segments di Intel.

Quest’anno saranno presentati oltre 30 PC sottili e leggeri, con spessori pari o inferiori a 20 mm, e 100 design nei segmenti consumer, business e workstation, tutti progettati in collaborazione con i principali produttori di PC. Intel ottimizza i notebook con i costruttori di PC per supportare le tecnologie più recenti, tra cui:

Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) integrata, che supporta download circa 3 volte più veloci per prestazioni wireless ad alta velocità e bassa latenza

Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0​

Tecnologia Intel Adaptix Dynamic Tuning e Intel Extreme Tuning Utility per ottimizzazione intelligente delle prestazioni

Intel Speed Optimizer che offre un metodo semplice per eseguire l’overclocking con un clic

Thunderbolt 3, che supporta una larghezza di banda 4 volte superiore rispetto a USB 3.1 per trasferire contenuti multimediali complessi e connettere display 4K con facilità

Memoria Intel Optane, che consente di accelerare il lancio e il caricamento dei videogiochi

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Intel sono disponibili da questa pagina.