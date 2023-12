Apple continua a lavorare a HomePod con schermo curvo

Fin dal 2021 sappiamo che Apple sta lavorando a nuovi HomePod con schermo e videocamera: ora un leaker annuncia che un futuro HomePod con schermo curvo è indicato interamente con la sigla B720: presenta dimensioni e design praticamente identici a quelli dell’attuale HomePod di seconda generazione, solo che in cima metterà a disposizione uno schermo LCD leggermente curvo.

Nello stesso post il leaker include alcune immagini di quello che sembra essere un prototipo di HomePod con schermo curvo, insieme ad alcune parti e componenti. Altre componenti mostrate in foto nel mese di ottobre sembrano confermate da ulteriori report.

Naturalmente Apple non si muove esclusivamente sul fronte hardware: la multinazionale sembra stia lavorando anche per adattare Apple Music e Apple Podcast per lo schermo del futuro HomePod. Durante la riproduzione i colori mostrati sul display riprenderanno quelli di grafica e immagini della copertina dell’album o del podcast che si sta ascoltando.

More details on HomePod B720

Same panel size and same design with HomePod 2. Screen were bit curved, looks great after got assembled.#appleinternal pic.twitter.com/z8mYgeI3O2 — Kosutami (@KosutamiSan) December 26, 2023

Lo schermo curvo touch, oltre che per controlli tattili, può essere impiegato anche per mostrare messaggi e notifiche. Più fonti sembrano concordare che il 2024 sarà l’anno di arrivo del nuovo HomePod, il primo della specie dotato di schermo touch, ma l’identikit di Ming chi Kuo è completamente diverso.

Design e struttura saranno diversi dagli HomePod visti finora perché metterà a disposizione uno schermo touch da 7 pollici e app dedicate che renderanno più semplice e profonda l’integrazione con altri computer e dispositivi Apple.

Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se prototipo e leaker puntano a un HomePod presto in arrivo, mentre quello più avanzato con schermo da 7 pollici seguirà più avanti in futuro.

Tra i prototipi in studio ci sono anche un dispositivo che unisce Apple TV e HomePod, oltre un HomePod con schermo installato su un braccio robotico, come già fatto da Amazon con Echo Show 10.

