YouTube Music, probabile integrazione con HomePod in arrivo

Sarà in futuro possibile disporre dello streaming diretto e controllare YouTube Music con Siri dagli HomePod e HomePod mini.

È quanto emerge da codice individuato nell’app YouTube Music da un utente che su X si chiama @aaronp613.

Nell’app YouTube Music è presente una sezione denominata “Connect With HomePod”, elemento che lascia immaginare la futura possibile integrazione.

Apple – fa notare il sito statunitense Macrumors – da un paio di anni supporta l’integrazione di servizi musicali di terze parti su HomePod, e funzionalità simili sono già disponibili con Pandora, iHeartRadio, Deezer e TuneIn Radio.

Spotify non ha ancora sfruttato questa possibilità, nonostante la disponibilità della funzione di SiriKit dal 2019 che offre supporto per app audio di terze parti, incluse app per musica, podcast e audiolibri, permettendo agli sviluppatori di integrare Siri direttamente nelle loro app per iOS, iPadOS e watchOS, offrendo agli utenti la possibilità di controllare l’audio con un semplice comando vocale.

YouTube Music is working on adding HomePod support! pic.twitter.com/71KzB0UsZA — Aaron (@aaronp613) September 12, 2023

Se YouTube Music sfrutterà SiriKit, sarà possibile riprodurre musica da questo servizio direttamente dall’HomePod, rendendolo ancora più allettante per gli utenti. Usando il comando giusto, Siri è in grado di riprodurre audio da fonti diverse da quelle di default; se l’app di default per la riproduzione della musica è impostata su Apple Music, sarà possibile pronunciare comandi del tipo: “Siri, riproduci la playlist xxx (nome della playlist) su YouTube Music”. Impostando un servizio di default diverso da Apple Music è possibile riprodurre i brani dal servizio desiderato con Siri, senza bisogno di specificare di usare YouTube Music.

La piattaforma di streaming musicale YouTube Music, lo ricordiamo, consente di accedere a uno sterminato catalogo di brani; sulla falsariga di Spotify e altri servizi, è disponibile una versione gratuita (con limitazioni e pubblicità) e una a pagamento (a cui è possibile accedere con un account Google. Sono disponibili piani Individuale, Famiglia e Studenti.