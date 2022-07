Prime Day, la DJI Action 2 versatile e potente va in sconto a 239 €

C’è spazio anche per le action cam nel Prime Day: DJI Action 2, la più versatile e potente action cam di DJI, va in forte sconto e la comprate a 239 € invece che 418 €.

Questa camera è l’ultima creazione di DJI: piccola, leggera, ma resistente alle cadute e agli urti, la nuova DJI Action 2 sfrutta un design magnetico per dare il meglio di sé in abbinamento ai suoi accessori e consentire a chi la utilizza di creare sequenze video di alta qualità in qualsiasi situazione.

Ha un corpo in lega di alluminio, display posteriore, design minimalista, ed è perfetta per appassionati di mountain bike, skateboard, windsurf, snorkeling, canoa e parkour. Lo stabilizzatore integrato HorizonSteady assicura infatti sequenze video stabili e fluide anche quando la action cam è soggetta a sollecitazioni continue.

L’obiettivo di DJI Action 2 è protetto da vetro Gorilla Glass ed è dotato di una lente asferica; produce filmati con inquadrature ampie 155° e apertura massima F/2.8 che assicura invece la giusta luminosità ai video anche quando la luce ambiente scarseggia.

Registra filmati 4K da 3.840 x 2.160 pixel con frequenza di 120 fps, per video definiti e fluidi, Time-lapse e Slow Motion 8x. E se serve avvicinarsi ai soggetti per una visione più chiara e dettagliata, basta attivare lo zoom digitale in grado di spingere la DJI Action 2 fino a 8 ingrandimenti.

Ha un corpo impermeabile fino a una profondità di 10 metri e una fascia magnetica che, assicurando al corpo la action cam, permette all’utente di concentrarsi esclusivamente sulla propria prestazione

L’autonomia passa è di 180 minuti se alla Action 2 si abbina il Modulo di alimentazione aggiuntivo che offre anche uno slot per schede microSD. Entrambi i moduli possono essere ospitati, insieme con la action cam, nella Custodia waterproof.

Completano la ricca dotazione di accessori il Supporto per adattatore magnetico con testa sferica e base adesiva riutilizzabile, per punti di vista unici e originali in qualsiasi scenario; il Supporto per adattatore magnetico che permette di fissare in modo stabile e permanente la DJI Action 2, il Manico telescopico a controllo remoto che funge da selfie stick ma anche da treppiedi con tanto di radiocomando rimovibile; l’Obiettivo macro aggiuntivo, in vetro ottico, che riduce la distanza minima di messa a fuoco per video e immagini ravvicinate di piccoli soggetti.

La versione in sconto su Amazon è quella con custodia magnetica protettiva e Modulo di Alimentazione. Costerebbe 418 €, la comprate a solo 239 €

