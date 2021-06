Prime Day: la musica “sostenibile” di House Of Marley è in sconto

Nella lunga serie di cuffie e auricolari in sconto per il Prime Day spiccano anche i prodotti di House Of Marley.

Il brand che si presenta con un nome mitico della musica degli anni ’80 ammicca al Re del Reggae con uno stile molto particolare e per l’uso di materiali sostenibili come legno, bambù e stoffa. Tutto questo nel contesto di un’ottima qualità sonora e di prezzi che solitamente sono accessibili ad un grande pubblico.

Nel caso della due giorni di sconto troviamo a prezzi mai visti prima casse e cuffie. Tra le altre vi segnaliamo le casse Get Together Duo, gli ottimi auricolari Uplift e Liberate oppure il giradischi Stir It Up.

House Of Marley Uplift 2 Auricolare Inear con Microfono, Gommini in Gel da 3 Dimensioni, Cavo in Tessuto Anti-Aggrovigliamento, Custodia, Nero In offerta a 18,89 € – invece di 42,69 €

sconto 56% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

House Of Marley Uplift 2 Auricolare Inear con Microfono, Gommini in Gel da 3 Dimensioni, Cavo in Tessuto Anti-Aggrovigliamento, Custodia, Oro In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

House of Marley Uplift 2 Bluetooth Wireless, Fino a 8 ore di riproduzione, Microfono con 3 pulsanti di controllo ideale per IOS e Android, Ultraleggeri, Bianco In offerta a 33,99 € – invece di 97,59 €

sconto 65% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Marley Liberate Air Cuffie Wireless In Ear con Bluetooth, Auricolari Senza Fili con Materiali Sostenibili, Comandi Touch, Resistente all?Acqua e al Sudore, Custodia di Ricarica Inclusa, Nero/Bambù In offerta a 79,99 € – invece di 149,99 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

The House of Marley Redemption ANC, Cuffie Wireless con Chip Qualcomm QCC5124 Bluetooth 5.0, IPX4 Impermeabile, Comodo da Indossare, Gommini intercambiabili S-M-L In offerta a 109,99 € – invece di 199,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

House of Marley Get Together Duo, Casse Altoparlanti Bluetooth Wireless Realizzate in Modo Sostenibile, Durata della Batteria di 20 Ore o Alimentazione di Rete, 20.1x10x13 cm (x2), Legno/Nero In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21 23:59

Click qui per approfondire

House of Marley Stir It Up Wireless Turntable, Giradischi per Vinili Bluetooth, 45/33 Giri, Piatto in Lega di Alluminio, Braccio in Metallo Rigido, Cartuccia AT3600L Sostituibile, Bambù/Nero In offerta a 179,99 € – invece di 249,99 €

sconto 28% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata alle offerte, seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), oppure visitando la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.