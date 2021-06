Prime Day, NOW Smart Stick è in offerta a 19 euro con 3 mesi di cinema o intrattenimento

Su Amazon potete acquistare la NOW Smart Stick a 19,90 euro, con tre mesi di cinema o intrattenimento Sky inclusi nel prezzo. Non sono necessari abbonamenti, e potete disdire quando volete. A questo prezzo è praticamente un acquisto obbligato.

La stick in questione è un dongle HDMI che permette di guardare i propri contenuti preferiti in streaming sulla tua TV anche se non si possiede una Smart TV, e senza necessità di avere l’app Now installata sulla TV. Non solo, il bundle in questione include un un codice per accedere alla visione per 3 mesi del Pass Cinema o 3 mesi del Pass Entertainment di Sky, così da poter guardare film o serie TV, e gli show di Sky in HD e su 2 dispositivi in contemporanea. Il codice è attivabile entro il 31/12/2022. Come già anticipato, non c’è alcun obbligo di abbonamento, ma sarà possibile disdire in qualsiasi momento, ovviamente senza dover tenere la NOW Smart Stick, che diventa vostra.

Il Pass Cinema di NOW offre oltre 1000 film on demand e prime visioni come Zack Snyder’s Justice League, Jumanji – The Next Level, Tolo Tolo, oltre alle produzioni originali Sky come Genitori vs Influencers e tanti generi per tutti i gusti con nuovi titoli ogni settimana.

Se attivate, invece, il Pass Entertainment avrete a disposizione le stagioni complete delle serie TV più amate come The Undoing, Il Trono di Spade, e le produzioni originali Sky come Speravo De Morì Prima – La serie su Francesco Totti e Gomorra, gli show più attesi come X Factor e Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e gli imperdibili documentari di National Geographic, History e Sky Arte.

Non dimenticate che, anche dopo aver cessato la visione di Sky, non NOW Smart Stick potrete accedere anche ad app come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e ascolta la musica con Spotify.

La stick si acquista su Amazon in offerta Prime Day a 19,99 euro.