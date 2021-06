Ted Lasso, ecco il trailer della seconda stagione della serie di Apple TV+

La seconda stagione di Ted Lasso sta arrivando. Apple ha presentato il trailer del seguito dello show comico che è stato uno dei più amati su Apple TV+. Sulla piattaforma tv in streaming di Cupertino lo spettacolo sarà disponibile a partire dal 23 luglio.

Nei primi 18 mesi di televisione in streaming di Apple TV+ Ted Lasso è stata una delle serie tv di maggior successo. Lo spettacolo ha ricevuto un forte consenso da parte del pubblico e tantissimi consensi dalla critica, tanto che si prevede una stagione ricca di premi e riconoscimenti per Ted Lasso per il 2022, per la seconda stagione in arrivo.

La serie tv è andata in onda lo scorso agosto, nel bel mezzo della pandemia. Apple ha rinnovato subito lo spettacolo per una seconda e una terza stagione. Una scelta confermata dal produttore esecutivo dello spettacolo e protagonista dello show Jason Sudeikis, che già inizialmente avrebbe immaginato lo sviluppo dello show in un arco composto da tre stagioni.

Sudeikis, ha fatto parte del cast del Saturday Night Live, ed è noto per le sue interpretazioni in “We’re the Millers” (Come ti spaccio la famiglia) e “Horrible Bosses” (Come ammazzare il capo e vivere felici). Sudeikis è anche autore della serie, assieme a Bill Lawrence, e ha già interpretato il personaggio Ted Lasso in una serie promozionale per la Premier League di NBC Sports.

La seconda stagione conterà complessivamente 12 episodi, che saranno rilasciati settimanalmente su Apple TV+ a partire dal 23 luglio.

