Prime Day: videocamera di sicurezza Eufy compatibile con HomeKit a 33,99 euro

La sicurezza domestica è al centro del Prime Day in corso, con Eufy che rappresenta uno dei brand più attivi nel settore. Sono tantissime le periferiche in sconto nel catalogo, di cui vi abbiamo dato conto in questo articolo. Adesso, poniamo l’accento sulla telecamera motorizzata da interno 2K, che funziona anche senza hub.

La telecamera gode di tecnologia AI integrata, che permette di riconoscere una persona o un animale domestico, così da far scattare l’allarme e informar l’utente, solo quando si tratti di una persona, e non del proprio animale da compagnia.

A livello tecnico, la camera propone una risoluzione 2K, in modo da far sapere esattamente cosa avviene all’interno della tua abitazione. Da notare, che la camera è compatibile con HomeKit, anche se in questo caso la risoluzione massima è 1080P.

E’ così possibile collegare la telecamera all’ecosistema Apple HomeKit, ma anche controllarlo con l’Assistente Google e con Amazon Alexa, così da avere sempre tutto a portata di voce.

La camera è motorizzata, permettendo all’utente di decidere che angolo della camera monitorare: in caso di rilevazione di un movimento, la telecamera segue e monitora la persona automaticamente, anche se l’utente potrà spostare l’obiettivo di 360 gradi in orizzontale e inclinarlo di 96 gradi in verticale per avere una visione chiara dell’intera stanza. La camera dispone anche di un sistema audio bidirezionale, per poter parlare in tempo reale con chiunque passi davanti all’obiettivo.

Potete acquistarla in sconto a 33,99 euro, anziché a 49,99 euro.

