Prime Day, Oppo Find X5 Lite in sconto a 299 euro

Se volete uno smartphone medio gamma in grado di mostrare i muscoli ad un prezzo da entry level ecco l’offerta Amazon Prime Day che fa al caso vostro: OPPO Find X5 Lite si acquista a 299 euro.

Lo abbiamo recensito direttamente a questo indirizzo restando comunque positivamente impressionati, eccezion fatta per il prezzo. Adesso che viene proposto a 299 euro è il terminale perfetto. Questo dispositivo promette di offrire una combinazione perfetta tra prestazioni, funzionalità fotografiche avanzate e un’esperienza utente invidiabile.

Fotocamere per ogni occasione

Una delle caratteristiche distintive dell’Oppo Find X5 Lite è la sua potente tripla fotocamera con intelligenza artificiale da 64 MP. Con una risoluzione così elevata si possono scattare foto di alta qualità che catturano ogni minimo dettaglio. La fotocamera frontale da 32 MP, con il sensore Sony IMX615, permette di catturare selfie nitidi e di alta qualità. Inoltre, la funzione di ritratto DSLR e il bokeh ti permettono di ottenere scatti con un effetto di sfocatura professionale, mentre il ritratto a colori AI aggiunge un tocco di creatività alle proprie foto.

Display sorprendente e protezione visiva

Lo smartphone è dotato di un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici che offre colori vibranti e dettagli nitidi. La frequenza di aggiornamento di 90Hz garantisce uno scorrimento fluido e una reattività immediata al tocco, ideale sia per video, foto o per il gaming in mobilità.

Inoltre, il dispositivo è dotato di una protezione visiva avanzata per ridurre l’affaticamento degli occhi. Questo è particolarmente utile quando si utilizza lo smartphone per lunghe sessioni di lettura o di utilizzo intensivo.

Batteria di lunga durata e ricarica rapida

Con una batteria da 4500mAh, Oppo Find X5 Lite permette di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza doversi preoccupare di rimanere a secco. Inoltre, la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W consente di ricaricare il dispositivo in modo rapido ed efficiente, riducendo al minimo i tempi di inattività.

Sicurezza e impermeabilità

L’Oppo Find X5 Lite offre diverse opzioni di sblocco dello schermo, tra cui il riconoscimento delle impronte digitali sotto il display e lo sblocco facciale. Queste opzioni garantiscono una sicurezza avanzata e un accesso rapido al dispositivo.

Ancora, lo smartphone è dotato di una certificazione IPX4 per la resistenza agli spruzzi d’acqua. Questo significa che è possibile utilizzare il telefono sotto una leggera pioggia o in ambienti umidi senza doversi preoccupare dei danni causati dall’acqua.

In conclusione, l’Oppo Find X5 Lite è un dispositivo all’avanguardia che offre una combinazione perfetta di prestazioni, funzioni fotografiche avanzate e un’esperienza utente impeccabile. Ancor più conveniente a questo prezzo, il minimo storico.

