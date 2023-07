Prime Day, in sconto rasoio Braun, Silk-épil 9, ghd GOLD STYLER e spazzolino Oral-B Smart 4 4500

Non solo elettronica ma anche cura della persona nelle offerte del Prime Day. Tra i prodotti più venduti di questa prima grande giornata di sconti ci sono infatti alcuni accessori molto richiesti e molto utili in una famiglia. Vediamo i quattro “top” a nostro giudizio.

Rasoio Braun Series 9 BT9440 a 89,99€

Uno dei prodotti che vi segnaliamo un accessorio che per eccellenza si rivolge a “lui”: si tratta del rasoio Braun Series 9 che scende al minimo degli ultimi mesi: 89,99 €. Si tratta di un rasoio che offre precisione professionale e controllo al 100% e che funziona anche come Regolabarba. Il segreto sono le lame ProBlade affilata di Braun, in grado di garantire uniformità professionale a qualsiasi tipo di barba grazie alla tecnologia AutoSense.

Include accessori da barbiere che aiutano a ottenere linee precise, sfumature pulite e rifiniture uniformi, per un risultato professionale con 40 impostazioni di lunghezza e blocco ProLock.

Questo rasoio elettrico barba è impermeabile al 100% ed è facile da pulire, è inoltre dotato di una potente batteria Li-Ion con autonomia di 180 min senza fili, lame affilate di lunga durata, base di ricarica e custodia.

Costa 89,99 € contro un prezzo che solitamente si aggira intorno ai 120€

Braun Silk-épil 9 a 129,99€

Il braun Silk-épil non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di una gamma di epilatori elettrici per il pubblico femminile che hanno fatto la storia. Braun Silk-épil 9 è in sconto a 129,99€ è perfetto per un uso personale frequente e anche per il viaggio. Ha una testina completamente flessibile, per una rimozione dei peli semplice ed efficace che conta sulla tecnologia MicroGrip a 40 pinzette che lasciano la pelle liscia per settimane, non giorni

Non dovreste temere del fastidio classico dell’epilazione: a tecnologia SensoSmart dell’epilatore donna applica la giusta quantità di pressione e può essere utilizzata sotto l’acqua per un maggiore comfort. La testina più ampia del 40% rimuove anche i peli molto corti, fino a 0,5 mm.

È comodo, ergonomico, con presa antiscivolo. È progettato per la depilazione donna sotto la doccia ma include anche un accessorio rasoio elettrico donna, che può essere utilizzato al posto della testina epilatrice nelle aree sensibili del depilatore donna e un accessorio massaggiante per il corpo per ridurre le impurità della pelle.

Normalmente è venduto a 195€, lo comprate a 129,99 €

ghd GOLD STYLER a 149,99 €

La piastra professionale ghd Gold Styler che costa 149,99€, contro i 229€ di listino, è perfetto per u regalo o un autoregalo.

La piastra ghd gold opera basandosi su due sensori termici di nuova generazione, uno in ogni lamella, per mantenere costante la temperatura ottimale di styling di 185°C dalle radici fino alle punte, per un finish morbido come da salone. Le lamelle sagomate e basculanti garantiscono uno styling veloce e semplice, qualsiasi sia il tuo tipo di capello o la lunghezza.

ghd Gold Styler permette di realizzare ricci definiti oppure onde naturali. Il voltaggio universale assicura performance eccezionali in ogni parte del mondo e il coprilamelle protettivo resistente al calore ti garantisce il massimo della tranquillità a fine styling. Per una maggiore sicurezza, la funzione sleep mode automatica spegne la styler dopo 30 minuti di inutilizzo.

Integra un cavo professionale per un maggior comfort durante lo styling ovunque ti trovi ed è perfetto per il viaggio perchè funziona con voltaggi multipli.

Come detto costerebbe 229 €. Su Amazon costa sempre un po’ meno ma oggi lo comprate ad appena 149,99 €

Oral-B Smart 4 4500 a 49,99€

In occasione dei giorni del Prime Day, trovate in promozione anche lo spazzolino smart Oral-B Smart 4 4500 CrossAction, uno spazzolino elettrico con funzioni smart che potete comprare in sconto a solo 49,99 euro il prezzo più basso degli ultimi mesi

Questo accessorio personale, un fascia media dell’azienda che ha inventato lo spazzolini ricaricabili connessi, opera in tandem con l’app Oral-B per guidarvi con suggerimenti in tempo reale e spazzolare al meglio i vostri denti.

Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per delle gengive sane. Inoltre, agisce sulle macchie superficiali eliminandole. In più, grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione, riduce la velocità di spazzolamento e avvisa quando stiamo spazzolando in modo troppo aggressivo, aiutando a proteggere le gengive più delicate.

Lo comprate a partire da qui

