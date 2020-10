Prime Day: pulite la casa con iRobot Roomba 692 a 199,99 euro

Tra i prodotti in sconto per il Prime Day ce ne sono molti per la casa, come gli elettrodomestici di cui abbiamo appena parlato oppure i robot per la casa, come l’iRobot Roomba 692 che viene proposto in sconto: 199,99 euro invece che 299,99

L’ iRobot Roomba 692 appartiene alla fascia “entry level” dell’offerta ma non manca di offrire tutto quel che serve a chi cerca un prodotto efficiente e che senza complicazioni aiuta nella pulizia della casa. È in grado di catturare pulire a fondo raccogliendo sia polvere, che sporto che detriti.

L’aspirapolvere connesso robot Roomba 692 utilizza un sistema di pulizia a 3 fasi con doppie spazzole multisuperficie, una spazzola laterale per la pulizia dei bordi appositamente progettata e un potere aspirante che permette di aspirare dal pavimento dalla polvere sottile fino alle briciole grandi. La tecnologia Dirt Detect riconosce le aree di maggior concentrazione di sporco e indica a Roomba di intensificare la pulizia in quei punti.

Il robot impara le abitudini di pulizia e suggerisce programmi per soddisfarle. Grazie alla navigazione iAdapt, la suite completa di sensori avanzati consente ai Roomba della Serie 600 di navigare sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti. È compatibile con Alexa e Google Assistant e funziona con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa

